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政院推12策略搶救護理荒 三班護病比標準拚2年入法、4年達標

衛福部明日將在行政院會報告「護理人力政策整備12項策略計畫」。（資料照）

衛福部明日將在行政院會報告「護理人力政策整備12項策略計畫」。（資料照）

2024/07/03 19:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕衛福部明（4日）將在行政院會報告「護理人力政策整備12項策略計畫」，政院官員表示，三班護病比希望「2年入法、4年達成」，並推動夜班專責人員機制、建教合作，期盼我國至2030年能再增加5.5萬至7.4萬名護理人員，維持1.3倍到1.4倍，約24到26萬人。

政院官員指出，台灣平均每名護理師要照顧近120到130人，相較於美國110人、加拿大的87人，人力相對吃緊。未來會多培養護理人力與留職率勢在必行，包含持續培養學士後的護理師；推動專科護理師職場工作抵進修學分，避免考照後再轉二技，延遲進入職場的時間；以及增加職業護理師臨托、長照等措施，期盼能提升留職率。

衛福部今年也公告各層級醫院三班護病比標準，包含醫學中心為白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。但近日傳出醫院因護理人力不足，陸續關床因應。

官員指出，統計至5月，28家醫學中心僅8家達成，82家區域醫院僅25%達成，地方醫院則有8成，政府現採「先達標先獎勵」的方式，盼4年達標。目前三班護病比是採「2年入法、4年達成」並未強制，因為專業人力補全需要時間，假使強制落實，醫院恐因人力不夠提高關床比例。

針對夜班人力不足，官員說明，未來希望設置專責夜班護理師，畢竟輪班非常累，面臨生活時差、習慣，很多安排都很困難，希望更多人願意投入大夜班，薪水相對會稍微高一點，大家才願意做這樣的犧牲，目前衛福部規劃40億元直接補貼。

官員解釋，當前護理師有許多病例、報告的謄寫工作，未來將推動智慧化醫療，若能透過生成式AI協助，將節省許多時間，許多例行工作也能交由機器人協助，讓人力需求降低。

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