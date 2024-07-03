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駭客集團鎖定我國家關鍵設施攻擊 調查局、可寧衛簽署MOU

法務部調查局今天與上市公司可寧衛簽署合作備忘錄（MOU），將建立資安聯防及營業秘密保護機制。 （調查局提供）

法務部調查局今天與上市公司可寧衛簽署合作備忘錄（MOU），將建立資安聯防及營業秘密保護機制。 （調查局提供）

2024/07/03 18:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕法務部調查局近來發現，有組織駭客集團鎖定我國家關鍵基礎設施及核心戰略產業攻擊趨勢，今天下午與上市公司可寧衛簽署合作備忘錄（MOU），將建立資安聯防及營業秘密保護機制。

「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄」簽署儀式，由可寧衛董事長特助陳煜賢主持，調查局則由高雄市調處處長謝宜璋代表簽署。

謝宜璋指出，這項簽署係建構我國資安聯防生態系、營業秘密保護與情資分享機制，及提升私部門防護能力的重要里程碑，也是落實蔡前總統於「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」政策方向，建立安全可信賴智慧國家目標。

調查局表示，可寧衛是國內廢棄物清除處理業界的領導先驅，也是台電、中油、台船及台積電、國巨、台塑等國民營企業執行固化物掩埋和廢棄物處理的合作廠商，掌握廢棄物固化及開挖、廢棄物掩埋、廢棄物清運等專業技術服務，其重要性不言可喻。

可寧衛並擁有多項創新研發成果，是駭客及竊密挖角組織鎖定攻擊的高價值、高風險目標。

因可寧衛資安及營業秘密保護均直接牽涉到企業競爭力及利益，當公司內部資訊單位發現異常，或有意圖竊取營業秘密情事，即可啟動與市調處建立的聯防機制，健全公司安全管理體系，減少資訊意外洩漏或攻擊發生。

調查局強調，將持續與我國重要關鍵基礎設施及核心戰略產業簽署合作備忘錄，積極交流、深化合作，守護國家資安及企業營業秘密保護。

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