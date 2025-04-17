罷傅領銜人被攻擊「拿近千萬補助」 李美玲：依法核銷、歡迎檢舉

李美玲從事社區營造多年深具創意，但如今卻因擔任罷免傅崐萁連署領銜人遭到攻擊。（資料照，記者花孟璟攝）

2025/04/17 11:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕罷免傅崐萁連署行動因日前有連署書格式錯誤，目前動員花蓮人積極重簽中，然國民黨已開始打烏賊戰。昨網路節目指稱，罷傅領銜人李美玲擔任地方兩個社團負責人，近年獲政府補助近千萬。對此李美玲坦蕩蕩，她強調補助均依法核銷完畢，如有特定政黨覺得不法，歡迎檢舉，她願接受調查。

花蓮罷免傅崐萁連署原本上週宣布達到1.7萬份，距離達標只剩臨門一腳，但志工10日也發現，連署書內出現格式錯誤，熱心助印的印刷廠為了消除掃描連署書檔案上的左上角淺色黑線，改成Word檔以消除之，卻造成編號兩個字格式跑掉往下移動一格，造成至少4000份連署書白簽了，需要重新簽署。

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為此國民黨開始打烏賊戰，花蓮縣黨部前天大張旗鼓到花蓮地檢署按鈴，稱「錯誤格式」是提前連署，控告領銜人李美玲、八炯溫子渝、閩南狼陳柏源涉嫌教唆偷跑、偷簽；昨天又有網路談話節目稱，花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會、鳳林鎮觀光旅遊發展協會，兩個協會近年領民進黨政府的補助，包括客委會、文化部及交通部、接教育部青年志工中心勞務採購案，累計分別為300.4萬元、651萬元，加總951.4萬元，兩個協會都是李美玲負責。

李美玲身為鳳林媳婦，奉獻心力投入社區營造，發揮創意籌辦鳳林百鬼夜行遊行、找到田泥巴運動會，帶領社區阿公阿嬤還有大學生、年輕人投入，帶動地方觀光，2014年還與社區夥伴一起努力讓鳳林鎮成為全台灣第一個獲得義大利國際慢城聯盟認證的「國際慢城」，也被鎮公所、縣政府當成花蓮觀光宣傳特色，當年為了幫助學習核銷還特別舉辦工作坊，到東華大學上課，在地方有口皆碑。

李美玲上午強調，4年前已從北林社區協會卸任，2年前鳳林鎮觀光旅遊發展協會也卸任，她擔任理事長、總幹事期間，都專注社區營造、環境教育、文化保存及兒少工作，相關會議都有會議記綠可查，申請工作補助均依法辦理核銷。李美玲說，如果有特定政黨覺得不法，歡迎檢舉，「本人願意接受調查」，呼籲特定政黨不要用烏賊戰抹黑，企圖干擾公民行動。

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