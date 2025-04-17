涉連署罷免造假國民黨台北市黨部被搜索 主委黃呂錦茹被約談

國民黨台北市黨部今遭搜索，主委黃呂錦茹被帶走約談。（資料照）

2025/04/17 11:15

首次上稿：10:52

更新時間：11:15（新增主委黃呂錦茹被帶走）

〔記者王定傳／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署14日約談號稱「罷吳四騎士」等7名被告，訊後1人請回，6人交保，傳出，北檢今日再度指揮台北市調查處啟動第二波搜索，直奔國民黨台北市黨部並帶走主委黃呂錦茹；對此，檢調均表示無法證實。

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檢調14日約談的被告包含：國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉，訊後將張克晉請回，另將原本是證人的劉思吟丈夫林叡改列被告。

15日訊後檢方依偽造文書等罪嫌諭令，號稱「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟各50萬元交保、陳冠安20萬元交保，李孝亮及林叡則各30萬元交保。

檢調14日也約談5名證人，包含李孝亮母親陳秀鳳、林叡、吳思瑤罷免案前領銜人詹嘉文、吳沛憶罷免案副領銜人謝麗華與其丈夫陳志德，除林叡改列被告訊後交保，其他4證人均請回。

國民黨台北市第四區中山、大同黨部17日遭到檢調搜索。（記者羅沛德攝）

國民黨台北市第四區中山、大同黨部17日遭到檢調搜索。（記者羅沛德攝）

國民黨台北市第四區中山、大同黨部17日遭到檢調搜索。（記者羅沛德攝）

國民黨台北市黨部遭搜索後拉下鐵門。（記者羅沛德攝）

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