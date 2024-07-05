國科會人事異動 南科局長蘇振綱接任副主委

國科會新任副主委由南部科學園區管理局長蘇振綱陞任。（南科管理局提供）

2024/07/05 16:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今（5日）發布人事異動，因應新竹科學園區管理局長王永壯屆齡退休，常務副主委陳宗權前往接手，副主委一職改由南部科學園區管理局長蘇振綱北上陞任，南科局長則由副局長鄭秀絨陞任。

國科會指出，新任副主委蘇振綱，為台灣大學土木工程學系博士，歷任南科管理局投資組專門委員、主任秘書、副局長等職務，於南科局長任職期間，致力南台灣科技廊帶產業發展動能，積極推動嘉義、台南3期、橋頭、楠梓及屏東等園區的新設擴建，南科產值已連3年突破兆元，達1兆5800億多元。

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新任竹科管理局局長陳宗權則是清華大學科技管理研究所博士，歷任國科會綜合業務處長、企劃考核處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，在常次及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣。

新任南科局長鄭秀絨為成功大學政治經濟學研究所碩士，先後擔任南科工商組、企劃組組長、主秘、副局長等職，在該局服務年資長達26年多，陪伴南科一路成長、壯大，於副局長任內同時督導嘉義、屏東、楠梓園區籌設工作，以及嘉科、高科、屏科實驗中學建校事宜，均如期如質完成任務。

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