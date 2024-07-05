拆樑行動提前10天完成查對？中選會列過去3罷免案：無差別待遇

中選會表示，「公職選罷法」已就相關規定明載，歷年過往各選委會辦理此類選務均是依法辦理，並不會有任何差別待遇。（記者李文馨攝）

2024/07/05 07:55

〔記者李文馨／台北報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」預定今日下午送交第二階段連署書，不過，基隆市選委會昨指出，原依規定應在40天內查對連署人名冊，但中選會要求提前在30天內完成審查。對此，中選會羅列過去高雄市長韓國瑜、立委陳柏惟及立委林昶佐罷免案，皆於30天完成查對，並強調辦理相關選務均是依法辦理，並不會有任何差別待遇。

中選會表示，「公職選罷法」已就相關規定明載，歷年過往各選委會辦理此類選務均是依法辦理，並不會有任何差別待遇。實際上，歷年以來過往各罷免案有關連署人名冊之查對，地方選委會於收到罷免案連署人名冊後即須依法進行查對，並將查對結果函報上級的主管選委會。

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中選會說明，中選會於連署人名冊查對期限內，如因查對有連署人數不合門檻的規定者，則依法通知領銜人補提；反之，連署人數已合於規定之門檻者，則依法宣告罷免案成立，相關選務是依法辦理且有諸多前例可參。中選會強調，如有此類選務，則選務機關依法循例辦理自不會有任何差別待遇，無論是中央選舉委員或地方選委會都是依法辦理，且中選會與各地辦理程序暨標準均相同。

中選會也羅列過往辦理罷免案查對的事例，包括：2020年高雄市長韓國瑜罷免案，該罷免案領銜人於2020年3月9日向高雄市選舉委員會提出連署人名冊計40萬6880人（份），高雄市選委會於2020年4月8日函報連署人名冊查對結果達法定連署人數，查對計30日；中選會於法定查對期限40日內，即2020年4月17日召開委員會議審議依法宣告該罷免案成立。

中選會指出，2021年立委陳柏惟罷免案，該罷免案領銜人2021年5月10日向台中市選舉委員會提出連署人名冊計3萬2396人（份），台中市選委會於2021年6月3日函報連署人名冊查對結果為不足法定連署人數，查對計24日，中選會亦於法定查對期限40日內，於2021年6月3日函請領銜人補提；領銜人依法補提後，再續行辦理後續事宜。

中選會續指，2021年立委林昶佐罷免案，該罷免案領銜人於2021年10月9日向台北市選舉委員會提出連署人名冊計3萬1548人（份），台北市選委會於2021年11月12日函報連署人名冊查對結果不足法定連署人數，查對計27日，中選會於法定查對期限40日內，於2021年11月12日函請領銜人補提，再辦理後續事宜；由此可知，此類選務，中選會與各地選委會做法皆相同，且定依法辦理。

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