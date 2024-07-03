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陳玉珍引中資還嗆綠營「井底之蛙」 黃捷：別一味舔共賣台

民進黨立委黃捷今呼籲，陳玉珍等人做為中華民國的立委，應有基本良知、道德責任和政治責任，別一味舔共賣台。（資料照）

民進黨立委黃捷今呼籲，陳玉珍等人做為中華民國的立委，應有基本良知、道德責任和政治責任，別一味舔共賣台。（資料照）

2024/07/03 16:34

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案開放中國廠商可參與離島建設，民進黨立委質疑是為中國開後門，陳玉珍則反批綠委是「井底之蛙」。對此，民進黨立委黃捷今（3）日呼籲，做為中華民國的立委，希望他們有基本良知、道德責任和政治責任，別一味舔共賣台。

陳雪生等人擬具「離島建設條例增訂第七條之一條文草案」，指出礙於離島資源不足，又具鄰近大陸地區的區位優勢，若政府主辦的重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，得由大陸地區廠商參與政府採購，廠商所需機具、技術及操作人力得自大陸地區輸入，將可大幅降低政府財政支出，亦可縮短工程、提升計畫效能。

對此，黃捷今受訪表示，昨天在立法院程序委員會通過前述草案，後果非常嚴重，簡直是比服貿還要可怕，裡面繞過所有國安條款、以及兩岸條例相關限制，讓中國的人、廠商和貨物無須任何審查就可以直接進來，進入限制水域，若通過這樣的修法，後果恐怕不堪設想。

黃捷說，該修法幾乎是為中國大開後門，侵害台灣的恐怖條款，她昨天看到後非常驚訝，怎麼會在此時急著推出這樣條款，到底是誰很急，難道是中共很急嗎？陳雪生與陳玉珍為何假藉提升地方建設之名，大行親中賣台之實？這項修法勢必引發民眾關注，大家應該予以譴責，千萬不能放水。

陳玉珍則批評，綠委是「井底之蛙」，從未到中國看建設有多進步。黃捷反擊說，做為中華民國立委，希望他們有基本良知、道德責任和政治責任，現在說的福國利民，「國」是指中國嗎？「民」是指中國人民嗎？若心裡真的有台灣，就應該站在台灣角度出發，而非一味舔共賣台。

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