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反濫權公民培力 嘉義「公民課補修+1+1」今晚中正公園開講

台灣圖書室文化協會與市民合辦公民培力宣講活動，今晚登場。（擷取自台灣圖書室臉書）（記者王善嬿攝）

台灣圖書室文化協會與市民合辦公民培力宣講活動，今晚登場。（擷取自台灣圖書室臉書）（記者王善嬿攝）

2024/07/03 16:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣圖書室文化協會與5月在嘉義發起青鳥行動的市民，共同舉辦「公民課補修+1+1」系列活動，首場宣講今晚6點半中正公園舉行，台圖文化協會理事長陳俊元說，藍白兩黨挾人數優勢在立院強行通過國會擴權法案，猶如輾壓民主，除了舉辦宣講活動，還將舉辦桌遊等軟性活動，以不同形式吸引市民關心公共事務。

陳俊元說，國會修法爆出爭議，不只體現當前政治局勢的紊亂，也凸顯公民自我培力的必要，尤其許多市民並不瞭解國會發生什麼事，今晚的宣講，他將說明發起活動緣由，國會通過國會擴權法案的後續影響，以及總統府聲請釋憲進度，讓還不清楚的民眾能更了解來龍去脈。

今晚活動預計6點半到9點半舉行，邀請到台中「好民文化行動協會」副理事長林芳如分享「與地方發展息息相關的轉型正義」，「台灣經濟民主連合」的副祕書長許冠澤也將登台，宣講「拒絕民主倒退：反國會濫權行動的政治意義與公民社會的下一步」。

陳俊元說，與5月底發起青鳥行動的夥伴規劃於每個月第一週的星期三舉辦宣講集會，7月6日在25x40藝文空間舉辦桌遊，相關資訊可上「台灣圖書室」臉書查詢。

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