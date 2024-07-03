總統府稱釋憲前不宜國情報告 黃國昌：民進黨政府不要雙標

民眾黨團總召黃國昌呼籲民進黨政府不要雙標，既然過去沒有在人民聲請釋憲時，就主動凍結法律的施行運作，就不應主張只要總統聲請釋憲，相關法律就不應生效。（記者塗建榮攝）

2024/07/03 11:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院民眾黨團昨日宣布，12日將提案讓邀請總統賴清德赴立法院進行國情報告排入議程，總統府回應指出，法案既然有違憲疑慮，大法官尚未做出釋憲結果前不宜採取行動。對此，黨團總召黃國昌今天再喊話，呼籲國會擴權民進黨政府不要雙標」，以前人民聲請釋憲也沒有主動凍結法律，政府不應主張只要總統聲請釋憲相關法律就不生效。

黃國昌今（3）日於立法院受訪表示，希望賴清德總統沒有忘記自己在去年對台灣人民所做的莊嚴承諾，口口聲聲說有義務要到立法院來進行國情報告，接受立法委員國情諮詢，無法理解，為什麼選前說一套，選上了以後完全變臉變成另外一套。

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黃國昌表示，這次修法後的「立法院職權行使法」經賴清德總統公布生效，「法律既然生效了，台灣是個法治國家，就應依照法律所規定的程序進行，到目前為止，台灣並沒有創造一種法律制度，是如同總統府所宣稱的，只要申請憲法法庭解釋，就會凍結法律的生效施行」。

黃國昌強調：「過去許多人民聲請大法官解釋，或是憲法解釋後，行政機關該收的稅還是收、該強制執行的還是強制執行，從來沒有看過政府或行政機關，在人民聲請釋憲時，或自己認為有違憲爭議時，就把相關的行政處分凍結。」

黃國昌說，他希望「民進黨政府不要雙標」，「既然沒有在人民聲請釋憲時，就主動凍結法律的施行運作，現在牽涉到賴清德總統本人在選前所做的承諾，就不應主張，只要總統聲請了釋憲，那相關法律就不應生效」，台灣是個法治國家，他相信「台灣目前的法治狀態，絕對不是如同賴清德或者是總統府所宣稱的樣子，只要他們申請，那法律就要凍結、不可以施行，絕對沒有這樣的道理」。

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