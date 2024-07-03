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彰縣7/22萬安47號演習 大街當「伸展台」趴趴走最重罰15萬

萬安47號演習期間嚴禁在大街趴趴走，未遵守規定將罰3至15萬元。（資料照）

萬安47號演習期間嚴禁在大街趴趴走，未遵守規定將罰3至15萬元。（資料照）

2024/07/03 17:00

〔記者湯世名／彰化報導〕中部地區包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市與嘉義縣等7個縣市，將同步在22日下午1點30分至2點舉行萬安47號演習，彰化縣警局強調，今年演習期間人車需疏散、避難及交通管制，警方呼籲民眾應待在室內，嚴禁把大馬路當作伸展台趴趴走，未遵守規定將依「民防法」處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

根據演習內容，將實施「防空警報傳遞與發放」、「防空疏散避難」、「戰時交通及其他必要管制」及「戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設」等演練。

縣警局指出，儘管萬安演習已行之有年，但演習實施當下，仍有少部分民眾在大街上騎機車、開車或步行趴趴走，近年來這種情況仍屢見不鮮，甚至曾有民眾穿著暴龍裝扮把大街當作自己的伸展台一般，在大街上趴趴走引矚目，殊不知此舉已違反規定，後果很嚴重。

縣警局強調，萬安演習防空警報發布後，人、車一律就地避難，高速公路各交流道也實施管制，准下不准上，行駛於高速公路的車輛可繼續行駛，鐵路各班次列車正常行駛，不過下交流道或下車的旅客，就必須立即尋找避難處，不可任意在馬路上行走或繼續行駛。如有違反規定，先以勸導方式，勸導後仍未配合者，將依民防法第25條裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

防空避難地點查詢可至彰化縣警局官網「防空避難專區」，查詢彰化縣內「防空疏散避難設施」具體位置及相關資訊，縣警局已於入口處設置「新式標示牌」供縣民識別使用。

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