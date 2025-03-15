聲明不提「一個中國」 中國怒要G7：反躬自省

七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明，未提及「一個中國」政策。（美聯社）

2025/03/15 13:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明，未提及「一個中國」政策，聲明強調維護台海和平穩定的重要性，也提到支持台灣適當參與國際組織。對此，中國駐加拿大使館痛批該聲明粗暴干涉中國內政，中國強烈不滿、堅決反對，更批評：「將經貿問題政治化、武器化，破壞國際經濟秩序、擾亂國際市場、衝擊國際產供鏈穩定的，恰恰是七國集團成員國，七國集團應反躬自省」。

中國駐加拿大使館發言人昨表示，G7聲明無視客觀事實和中方嚴正立場，粗暴干涉中國內政，惡意污抹黑中國，字裡行間充斥著傲慢、偏見和遏華反華的險惡用心，中方蔑視黑中國，字裡行間充斥著傲慢、偏見和遏華反華的險惡用心，中方蔑視，強烈不滿、堅決反對，已向加方提出嚴密。

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中國駐加拿大使館發言人表示，中方堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅決反對G7損害中國主權的錯誤行徑。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。台灣地區參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國原則處理。

中國駐加拿大使館發言人表示，中國一貫奉行不干涉內政的原則，從來沒有、也毫無興趣干涉別國內政，「干涉內政」這頂帽子永遠扣不到中國頭上。中國堅決拒絕G7關於中方「產能過剩」「市場扭曲」的無理指責。將經貿問題政治化、武器化，破壞國際經濟秩序、擾亂國際市場、衝擊國際產供鏈穩定的，恰恰是G7成員國，G7應反躬自省。

最後，中國駐加拿大使館發言人表示，謊言重複千遍也變不成事實，抹黑污衊中國誤導不了世界，遏華反華不是解決G7內部分歧的「靈丹妙藥」。「我們再次敦促七國集團摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不要逆世界大勢和時代潮流而動，不要再居高臨下對他國說三道四，停止粗暴干涉別國內政，停止人為製造國際社會的對立和分裂」。

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