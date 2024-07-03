南投「反濫權護民主」 Puma沈伯洋、郭國文週六開講

南投「反濫權護民主」座談會6日下午在南投市七里活動中心舉辦，立委Puma沈伯洋、郭國文等人到場宣講。（南投縣議員沈夙崢提供）

2024/07/03 19:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕被形容「鐵板一塊藍」的南投縣，週六（6日）下午在南投市舉辦反濫權護民主」座談會，民進黨立委Puma沈伯洋、郭國文將專程前來宣講，給予主辦的南投縣議員沈夙崢極大的鼓勵，座談會場地不大，採線上報名，但還未宣傳就報名爆滿，沈夙崢說，會努力排出最多的聽講座位。

繼上月20日在南投市心園婚宴會館舉辦「反濫權護民主」，縣議員沈夙崢籌畫的第二場「反濫權護民主」 南投座談會，6日下午2時在南投市民生街七里活動中心舉行，當天除了南投縣立委羅美玲、議員沈夙崢宣講，也邀請新北市議員黃淑君、桃園市議員魏筠到場，而壓軸的是立委Puma沈伯洋，以及被取了「四分衛」外號的立委郭國文。

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沈夙崢指出，沈伯洋和郭國文接到邀請後，都認為南投縣是綠營的艱困區，辦宣講活動真的很辛苦，因此願意專程到南投宣講，希望能將反國會擴權濫權、防止民主倒退的理念，用最簡單明瞭的方式，說給南投鄉親聽。

沈夙崢說，南投市七里活動中心場地不大，為了讓鄉親能舒適坐著聽講與雙向溝通，必須先確定人數再排座位，因此採取線上報名，只是確定沈伯洋和郭國文要來後，根本還未宣傳，線上報名已爆滿，這幾天與服務處工作人員會努力能在活動中心排出最多的聽講空間。

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