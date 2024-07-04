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台中0到5歲幼兒「閱讀起步走」 發放1.2萬份禮袋

台中要發放1.2萬份禮袋給0-5歲幼兒，讓幼兒「閱讀起步走」。（台中市政府提供）

台中要發放1.2萬份禮袋給0-5歲幼兒，讓幼兒「閱讀起步走」。（台中市政府提供）

2024/07/04 17:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市鼓勵閱讀，推出「閱讀起步走」活動，今年發送1萬2千份閱讀禮袋給0到5歲幼兒，46所圖書館舉辦上百場閱讀推廣活動，鼓勵父母從小培養孩子閱讀習慣。

文化局副局長施純福說，為鼓勵家長從小培養幼兒閱讀習慣，文化局持續推動「閱讀起步走」活動，包括贈書及持續與社會局親子館、社福機構、法務部矯正署台中女子監獄及台中市玩具銀行等單位合作，提供豐富閱讀資源。

圖書館也積極到社會好宅舉辦親子共讀活動，鼓勵父母從小培養孩子閱讀習慣，幫助幼兒身心發展，增進親子間感情。

台中市立圖書館指出，今年將發放1.2萬份閱讀禮袋，今年的閱讀禮袋上的可愛圖像由創作者吳睿哲設計，以親子睡前說故事共讀的溫馨氛圍，呈現「晚安．書的城堡」主題，禮袋中有一本繪本童書，另有有包含推薦書單的閱讀手冊及育兒資源等。

中市圖指出，閱讀禮袋10日起開始發放，凡設籍台中市且有0到5歲寶貝的親子家庭，只要攜帶幼兒借閱證到圖書館借閱10本書，並參加任一場系列活動或填寫學習單，即可獲得閱讀禮袋1份。

此外，為推廣幼兒閱讀及親子共讀理念，今年還與信誼基金會合作，推出「和五味太郎一起遨遊 飛進閱讀的世界」特展系列活動，另有百場閱讀推廣活動，持續到10月；更多活動訊息可上台中市立圖書館官網臉書粉絲專頁查詢。

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