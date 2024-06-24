率全縣鄉鎮圖書館之先 雲林虎尾圖書館7月起設「國小學童自修專區」

虎尾鎮立圖書館7月1日起設置「國小學童課後自修閱讀專區」，開放30名弱勢家庭學童報名，前往圖書館讀書。（記者李文德攝）

2024/06/24 14:13

〔記者李文德／雲林報導〕暑假將至，大部分家長會安排家中孩子前往安親班或才藝班安置，不過經濟較為弱勢的家庭卻少有機會可以安排小朋友前往上課。虎尾鎮公所率全縣鄉鎮立圖書館之先，7月1日起設置「國小學童課後自修閱讀專區」，開放30位弱勢學童名額，讓他們能夠在館內安靜讀書，也盼讓家長能夠安心工作。

虎尾鎮長林嘉弘表示，暑假到了但有許多家長因工作關係，無法陪伴小朋友溫習功課或者寫暑假作業，大多選擇把孩子託付給安親班或才藝班照顧，但對於經濟條件較弱勢的家庭而言，家長更是忙於生計，也找不到適合的地點可以讓學童溫習，故成立「課後自修閱讀專區」，讓孩子們能夠安心讀書。

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圖書館長翁奭彰表示，自修專區開放鎮內國小學童30位，以弱勢家庭為主，7月1日起開放有需求的家庭前往圖書館登記，由人員審核資格，便會發放一張圖書卡，且閱讀專區安排在行政櫃台旁，館方人員可以第一時間了解學童情況。

翁奭彰表示，自修專區暑假期間，凡有開館日早上8點至下午5點半，皆讓報名學童前往讀書，而開學後更是常態性開放，依據學校上課時間調整，服務時間為週三、五下午1至5點，週二、四則是下午4點半至7點半。而學童除了能夠自習外，也能向館方申請使用館內設施，不過避免小朋友長時間申請電腦專區，也將會控管。

圖書館表示，此專區僅有自修用途，並未提供食膳。另外目前也正在招募10名志願陪讀義工，歡迎有教師執照，對小朋友有熱忱的退休老師們一起加入行列，當起「陪讀爺爺」、「陪讀奶奶」，一起陪孩子讀書。除非學童主動發問，一般而言並不會主動教學，以維護圖書館其他人使用品質。

除自修專區，學童們也能善用館內設施。（記者李文德攝）

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