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    北市居家檢疫若降到3000多人 柯文哲：可放多點人進來

    柯文哲說，疫情趨緩下，嚴格鎖國開始要慢慢放鬆，過程中還是會跟中央保持聯繫，維持在我們防疫容量可以控制的範圍內，讓更多國際交流恢復。（資料照）

    柯文哲說，疫情趨緩下，嚴格鎖國開始要慢慢放鬆，過程中還是會跟中央保持聯繫，維持在我們防疫容量可以控制的範圍內，讓更多國際交流恢復。（資料照）

    2021/02/25 12:06

    〔記者楊心慧／台北報導〕因應後疫情產業轉型，台北市政府提出「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，市長柯文哲今上午出席記者會說明，疫情趨緩下，嚴格鎖國開始要慢慢放鬆，過程中還是會跟中央保持聯繫，昨天台北市居家檢疫才3300多人，代表過年回來一批，現在比較少，也會嚴格管控防疫人數、居家檢疫人數降到3000多，就可以放多一點人進來。

    柯文哲表示，各局處要做的都會有計畫、較明確，還是有相當多細節，過去每個局處發展E化都各自執行，現在整個團隊來支援各局處E化，過去花在E化的錢太少，不應該用放任態度。

    柯文哲舉例，像是電子發票系統要5萬塊，除非公司營業額夠大，不然需要政府力量讓成本降低，才能普遍實施，因此數位基礎建設，要有上位指導原則、明確的計畫、時程圖等，建立台北市政府中央的支援團隊、成立專案小組，在過程中不斷修正，未來兩年數位基礎建設是市府的重點工作。

    柯文哲指出，3月以後，開始開放外籍人士進來，他每天監看國外疫情，美國昨天感染人數僅剩6萬多，全世界疫情趨緩，台灣沒理由嚴格鎖國。

    柯文哲說，他檢查過昨天台北市居家檢疫才3300多人，代表過年回來一批，現在比較少，也會嚴格管控防疫人數、居家檢疫人數降到3000多，就可以放多一點人進來；若爬到9000多，有時候超過我們防疫的容量，還是會跟中央密切聯絡。

    柯文哲重申，疫情趨緩下，嚴格鎖國開始要慢慢放鬆，過程中還是會跟中央保持聯繫，維持在我們防疫容量可以控制的範圍內，讓更多國際交流恢復。

    針對台北燈節是否舉辦，柯文哲表示，若現在問他的話，台北燈節可以照辦，但一個多月前叫他猜，他還是不曉得，原則上是這樣，還沒打疫苗前，口罩還是戴著、勤洗手，盡量維持社交距離，當然有風吹草動我們就下很清楚的命令。

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