警方進軍百貨宣導兒少性別平權 黃偉哲：用最快速度處理性平案

南市警局婦幼隊與遠百台南成功店合辦性別平權小小警察體驗活動，吸引許多兒童參加。（記者王俊忠攝）

2020/10/25 20:28

〔記者王俊忠／台南報導〕10月份是台南性平月，台南市警局與市警婦幼隊、遠東百貨成功店再度攜手合作，共同打造孩子們最喜愛的「小小警察」體驗活動。市警局以「性別平權．有愛無礙」為此次活動重點，邀請南市小朋友們同歡，藉由輕鬆有趣的方式，將性別平等觀念融入其中，破除性別刻板印象，實踐尊重多元的性別友善精神。

台南市長黃偉哲與會指出，保護兒少、性別平權在現今社會很重要，兒童少年的身體要自己作主，但兒少往往遇到性平案件不知道如何保護自己？不知怎麼求助師長、警察等有關單位？對於性平案件，不論是教育局或社會局，都要用最快速的方式來處理，因為兒少往往是最沉默、無聲的受害者。這與他在25日下午邀請全市中小學校長看電影《無聲》的情節有相關，這電影敘述1所特教學校內發生瘖啞學生的性侵、霸凌案，校方卻企圖壓案，值得我們深思如何把性平案的處理做的更好。

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黃偉哲提醒兒少網路世界存在危險陷阱，提醒小朋友把握4不守則，保護自己、預防危害。1.不網路交友、不與網友見面，確保自身安全；2.不讓陌生人觸碰身體，防止性騷擾、性侵害發生；3.不遠離大人視線範圍，外出要緊跟大人，以免發生危害；4.不接受陌生人飲料、食物，遠離毒品誘惑與危害。

此次活動遠東百貨台南成功店一推出報名資訊即秒殺額滿，響應熱烈，主辦單位除準備小小警察制服及迷你警用機車供小朋友體驗，還精心設計活動關卡，「反毒小尖兵」關卡由市警局犯罪預防科介紹新興毒品種類及態樣，教學童勇於拒絕陌生人或來路不明的物品。

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