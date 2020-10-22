自曝曾被辱「只能跪在地上幫我口交」 黃捷嘆：性平教育失敗

黃捷（見圖）表示，從政以來受到最多的批評是「性羞辱」，完全顯示台灣性平教育的失敗。（資料照）

2020/10/22 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上瘋傳「男人會強暴是因為動物性」、「女人不打不會乖」等言論，讓人相當傻眼。對此，高雄市議員黃捷也在臉書上表示，從政以來受到最多的批評是「性羞辱」，完全顯示台灣性平教育的失敗，更承諾自己會繼續努力，直到平等真的來臨。

黃捷在臉書上表示，這些網路上的言論完全顯現出台灣性平教育的失敗，也說自己從政以來，收到最多的批評不是針對她的問政，而是對於她的外貌、性別或性向去攻擊，尤其有人曾對她說出「你只能跪在地上幫我口交」、「去做夜鶯」等性羞辱，彷彿在這些人眼中，只要是不聽話的女性都能用性暴力對待，再拿「我有錯但她也不無辜」當作藉口。

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黃捷也認為，「女人該打」這種言論，根本就是拿玩笑話來包裝仇女的惡意，而登上熱搜排行，則完全顯示社會仇女風氣有多嚴重，在這種女性不自覺被貶低的情況下，讓女性被迫自我嫌棄，造成更多的性暴力。

「性暴力絕對不是基於動物本能，而是由父權思想權力運作的社會行為」，黃捷說道，將侵犯他人用動物性作解釋，根本就是在卸責，更有影射「男性同胞都是強暴預備犯」的含意，這樣的言論除了太過偏頗，更會對曾受過性暴力的男性受害者造成二度傷害。

黃捷看到這樣的性別偏差言論，會有人會願意站出來糾正，是相當欣慰的，但她也指出，台灣選出第一位女總統後，還是離性別平等有一大段路，更承諾自己將繼續為性別平等努力，直到期待的平等來臨那天。

黃捷臉書全文

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