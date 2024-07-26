為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風致全台農損累積近6億元 香蕉受損最重

凱米颱風帶來豪雨，已造成全台14縣市農損，截至今（26日）上午11時為止，全台累計農損金額將近6億元，作物則以香蕉最嚴重。（記者蔡宗憲攝）

凱米颱風帶來豪雨，已造成全台14縣市農損，截至今（26日）上午11時為止，全台累計農損金額將近6億元，作物則以香蕉最嚴重。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/26 15:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風帶來豪雨，已造成全台14縣市農損，截至今（26日）上午11時為止，全台累計農損金額將近6億元，其中以屏東縣損失最嚴重，達2.4億元，作物則以香蕉最嚴重，農損金額達1.2億元。

農業部農糧署、漁業署、畜牧司彙整各縣市查報資料，全台累計農損金額達5億9174萬元，其中以屏東縣損失最嚴重達2億4435萬元，雲林縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣則農損金額各達7653萬元、6523萬元、5889萬元、5628萬元。

另以作物區分，損失最嚴重的作物為香蕉，被害面積達1655公頃，損害程度23%，換算無收穫面積372公頃，損失金額達1億2101萬元，其次為番石榴、木瓜、西瓜、苦瓜等，損失金額分別為3885萬元、3261萬元、2338萬元、2330萬元。

至於畜產損失則估計約2291萬元，受損的主要是禽畜主要為雞隻，其次為豬、鵪鶉；漁產損失金額估計約373萬元，受損漁產主要是吳郭魚，其次為白蝦、金目鱸；民間設施損失則約3677萬元，主要是水平棚架網室、塑膠網溫室受損，就達3537萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米重創香蕉倒伏多 農業部將認高屏全品項救助
2024/07/26 14:17

凱米重創香蕉倒伏多 農業部將認高屏全品項救助
宜蘭農損初估超過1千萬元 鄭麗君勘災指示補助從寬認定
2024/07/26 12:09

宜蘭農損初估超過1千萬元 鄭麗君勘災指示補助從寬認定

新板特區豪宅王 三重新作首購青睞
全台農損逾3.6億 屏東2.4億最慘重
2024/07/26 05:30

全台農損逾3.6億 屏東2.4億最慘重
谷關工務段冒雨搶通中橫碧綠溪段 15:00開放通行
2024/07/26 15:01

谷關工務段冒雨搶通中橫碧綠溪段 15:00開放通行

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播