凱米颱風致全台農損累積近6億元 香蕉受損最重

凱米颱風帶來豪雨，已造成全台14縣市農損，截至今（26日）上午11時為止，全台累計農損金額將近6億元，作物則以香蕉最嚴重。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/26 15:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風帶來豪雨，已造成全台14縣市農損，截至今（26日）上午11時為止，全台累計農損金額將近6億元，其中以屏東縣損失最嚴重，達2.4億元，作物則以香蕉最嚴重，農損金額達1.2億元。

農業部農糧署、漁業署、畜牧司彙整各縣市查報資料，全台累計農損金額達5億9174萬元，其中以屏東縣損失最嚴重達2億4435萬元，雲林縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣則農損金額各達7653萬元、6523萬元、5889萬元、5628萬元。

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另以作物區分，損失最嚴重的作物為香蕉，被害面積達1655公頃，損害程度23%，換算無收穫面積372公頃，損失金額達1億2101萬元，其次為番石榴、木瓜、西瓜、苦瓜等，損失金額分別為3885萬元、3261萬元、2338萬元、2330萬元。

至於畜產損失則估計約2291萬元，受損的主要是禽畜主要為雞隻，其次為豬、鵪鶉；漁產損失金額估計約373萬元，受損漁產主要是吳郭魚，其次為白蝦、金目鱸；民間設施損失則約3677萬元，主要是水平棚架網室、塑膠網溫室受損，就達3537萬元。

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