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    不再有影帝、影后！ 柏林影展取消性別分類

    柏林國際影展主辦單位發表新聞稿，宣布未來將取消表演獎項「銀熊獎」的男女性別分類，是該獎項史上首次不以性別來區分，引發網友們討論。（圖擷取自Berlinale - Berlin International Film Festival臉書專頁）

    柏林國際影展主辦單位發表新聞稿，宣布未來將取消表演獎項「銀熊獎」的男女性別分類，是該獎項史上首次不以性別來區分，引發網友們討論。（圖擷取自Berlinale - Berlin International Film Festival臉書專頁）

    2020-08-25 23:28:10

    〔即時新聞／綜合報導〕柏林國際影展每年2月於德國柏林舉辦，是世界三大藝術影展之一，但主辦單位發布新聞稿，宣布未來將取消表演獎項「銀熊獎」（Silver Bear）的男女性別分類，是該獎項史上首次不以性別來區分，引發網友們討論。

    柏林影展主辦方透過官方網站發布新聞稿，宣布從2021年開始，將取消「最佳男主角」及「最佳女主角」等獎項，首次不以性別作為標準區分，以性別中性的方式頒獎，演技類獎項「銀熊獎」只會頒發「最佳主角」及「最佳配角」。

    而以創辦人阿爾弗雷德鮑爾（Alfred Bauer）為名的特別銀熊獎，也因他本人曾涉嫌參與納粹活動，造成相當大的爭議，於是決議該獎項將不再被授予，並改為「評審團獎」來頒發。

    鑒於好萊塢爆發多宗性騷擾醜聞，性平運動聲勢高漲，柏林影展的執行總監瑞森比克（Mariette Rissenbeek）及夏堤安（Carlo Chatrian）也在聲明中表示，「我們相信，不按性別來區分獎項能夠釋放出一種訊號，希望喚起電影行業對多元性別的認同及重視。」

    消息一出，網友們也紛紛留言，有人表示支持「大膽的舉動」、「有時候一個女人也能表現的比兩個男人更好」。但也有部分網友覺得相當可笑「結束最佳男演員和最佳女演員獎是很荒謬的，誰想過這種荒謬的事情」、「在這個男性佔主導地位的世界中，好不容易有為女性保留的獎項，現在也要免費讓給男性嗎」。

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