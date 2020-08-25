入境普篩2週瀕臨崩潰 德國考慮終止改14天隔離

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）考慮終止入境普篩政策。（法新社資料照）

2020-08-25 07:29:22

〔即時新聞／綜合報導〕德國近期執行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）入境普篩，不過才2週時間，就造成病毒篩檢實驗室瀕臨崩潰，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）24日說，檢測負荷已達到極限，考慮從高風險地區入境的旅客先進行隔離，而非在抵達德國時進行強制病毒篩檢。

《德國之聲》報導，德國規定自8月8日起從疫情高風險地區入境者，必須出示武漢肺炎檢驗陰性的證明，或是在入境時進行公費病毒篩檢，但顯然這樣的措施已達到負荷極限。德國衛生部發言人說，德國實驗室目前每週進行約87.5萬次的病毒篩檢，如果全速運轉實施普篩數週，就會遇到人員和供應方面的問題。

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德國衛生部長史巴恩24日表態考慮改變目前的入境普篩政策，史巴恩表示，建議對高風險地區入境者進行強制隔離，而不是在入境時強制進行病毒篩檢。根據德國擬定的新政策，從高風險地區入境者強制隔離14天，但可在隔離5天後進行自費病毒篩檢，如果採檢結果為陰性，則可以不用再進行隔離。

此項新政策尚未決定，德國總理梅克爾（Angela Merkel）將在27日舉行聯邦視訊會議討論這項擬定的新政策。

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