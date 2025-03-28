週六中北部轉濕冷 南部仍可達27度

週六水氣增強，中部以北也有雨，出門記得攜帶雨具備用。（資料照）

2025/03/28 22:08

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日開始會有華南雲系東移帶來水氣鋒面清晨通過，北部地區、宜蘭及中部山區易有局部大雨，中部以北也有零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。北部整體濕冷；南部則多雲到晴，南北天氣差異明顯。

週六白天北部及宜蘭不定時有短暫降雨，花東及中部山區則有零星飄雨，隨華南雲雨區東移，入夜後各地降雨機率增加，尤其北部地區、宜蘭及中部山區易有局部大雨出現，外出建議攜帶雨具備用。氣象局也提醒，基隆北海岸、東北部沿海也有長浪發生，從事海上作業及海邊活動需注意安全。東北風增強，西半部、屏東縣、台東縣及金門、馬祖則也要留意強風。

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氣溫方面，受東北季風或大陸冷氣團南下影響，預估低溫北部、宜蘭約15、16度，白天溫度回升幅度不大，約在17、18度附近，整天感受偏冷，其他地區清晨溫度約17至19度，中部地區、花蓮、台東高溫約20至24度，南部地區仍有25至27度的高溫，外出可以適時調整穿著，南來北往的人也要留意溫度變化。

天氣風險公司指出，這波東北季風影響的時間偏長，一直到清明連假以前大致都持續著東北季風環境，氣溫感受會像是又回到秋冬季節，持續濕冷。週六開始會有華南雲系東移帶來水氣，北部、東半部維持陰雨天氣，中南部多雲到晴，山區附近也會有零星短暫雨機會。中北部、東半部陰雨會持續到下週二。

紫外線方面，週五台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭市為「低量級」；其餘縣市均為「中高量級」。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，週六東北季風或大陸冷氣團南下影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週六北東約17至20度，中南部普遍仍可達25度以上，南北溫差明顯。（擷取自中央氣象署網站）

週六紫外線方面，週五台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭市為「低量級」；其餘縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週六空品方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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