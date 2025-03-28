3/28 大樂透、今彩539 頭獎均摃龜

3月28日開獎的第114000039期大樂透頭獎摃龜；第114000078期今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/28 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月28日開獎的第114000039期大樂透頭獎摃龜；第114000078期今彩539頭獎也摃龜。

第114000039期大樂透中獎號碼「01、07、11、15、27、30，特別號：42」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得345萬7079元；參獎共60注中獎，每注可得2萬4761元；肆獎共91注中獎，每注可得1萬0495元；伍獎共2462注中獎，每注可得2000元；陸獎共2277注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2544注中獎，每注可得400元；普獎3萬8951注中獎，每注可得400元。

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第114000039期49樂合彩中獎號碼為「01、07、11、15、27、30」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共136注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1250注中獎，每注可得1250元。

第114000078期今彩539中獎號碼為「13、24、25、36、39」。頭獎摃龜；貳獎共131注中獎，每注可得2萬元；參獎共5563注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6822注中獎，每注可得50元。

第114000078期39樂合彩中獎號碼為「13、24、25、36、39」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共144注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7500注中獎，每注可得1125元。

第114000078期3星彩中獎號碼為「110」。壹獎共190注中獎，每注可得5000元。

第114000078期4星彩中獎號碼為「6716」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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