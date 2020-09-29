不再「女士、先生們」 日航促性平 廣播改中性用詞

日本航空宣布，機上英語廣播將不再出現「女士、先生們」，將改成中性用詞。（法新社）

2020/09/29 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（JAL）宣布，機上英語廣播將不再出現「女士、先生們」（ladies and gentlemen），將改成「各位」等用詞，使日航成為世界上少數以中性用詞廣播的航空公司之一。

綜合外媒報導，在加拿大航空和易捷航空（EasyJet）去年起在機上廣播使用中性用詞後，日航也將自10月1日起跟進，使用更具包容性的用詞，例如：「所有乘客注意」（attention all passengers），或是「各位」（everyone）。

請繼續往下閱讀...

這項變化僅適用於日航的英語廣播，因為日語廣播已經使用不分性別的詞語。日航發言人Mark Morimoto希望日航營造更正向的環境，並以尊重的方式對待每個人，「我們承諾不歧視性別、性取向、性別認同或其他個人屬性」。

外媒指出，日航是亞洲首家採用這種做法的航空公司。廣島修道大學社會學教授河口和也（Kazuya Kawaguchi）表示，這對日本社會的影響並不會很大，日本人也不會對英語廣播有太多注意。

河口和也表示，日航的舉動應該受到讚賞，如果日本大企業能夠在一些較開放的價值上帶頭示範，也會影響到中小企業跟著群起效仿。

日航的性平政策除了更改機上廣播用語，今年3月起也為女空服員提供褲裝選擇，去年旗下子公司還出現日本史上第一位女機長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法