台一線台南八掌溪堤防勘災 卓榮泰指示水利工程列明年最優先工作

台一線台南後壁八掌溪橋持續封閉，搶修橋旁八掌溪堤下的破口。（記者楊金城攝）

2024/07/26 16:36

〔記者楊金城／台南報導〕台一線台南後壁八掌溪橋持續封閉，搶修橋旁八掌溪堤下的破口，行政院長卓榮泰今天（26日）到場勘災，他說，災修工程即刻來做，他來找經費，工程單位找方法，檢視今年可動用的預算，也會調整明年預算，將水利工程列為最優先工作。

水利署副署長王藝峰簡報說，台一線後壁八掌溪橋下的堤防出現約15公尺破口，將以最快時間完成搶險災修工程，另外，去年水利署已修正八掌溪堤防治理計畫，以100年洪水頻率改建堤防，將嘉南這段八掌溪瓶頸河段，向北岸嘉義南靖拓寬150公尺，目前正進行八掌溪南靖及外溪洲堤防的用地作業，堤防改建工程斥資8.4億元，預計2026年完成。

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王藝峰指出，配合這段八掌溪堤防治理，包括台鐵八掌溪橋、公路局台一線八掌溪橋、台糖八掌溪橋、農水署八掌溪渡槽橋都要一併改建，已跟相關權責單位協調。

卓榮泰承諾支持這段八掌溪堤防治理工程，也會強力要求公路局、台鐵、台糖、農水署和水利署配合完成相關改建工程。

台南市水利局長邱忠川簡報提出台南市災後復建工程有21件、總經費25億，台南市長黃偉哲陪同卓榮泰勘災，當面爭取行政院未來大力支持。

行政院長卓榮泰（中）今天（26日）到場勘查台南後壁八掌溪堤防災修工程。（記者楊金城攝）

台一線台南後壁八掌溪橋持續封閉，搶修橋旁八掌溪堤下的破口。（記者楊金城攝）

台鐵八掌溪橋的路基不見了，只剩懸空的鐵軌。（記者楊金城攝）

台鐵八掌溪橋路基被大水沖刷流失，鐵軌懸空，災情慘重。（立委賴惠員提供）

行政院長卓榮泰（右）今天（26日）到場勘災，聽取水利署副署長王藝峰（左）簡報八掌溪堤防災修工程。（記者楊金城攝）

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