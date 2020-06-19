逼簽守貞卡、簡體字滲透... 綠委揭不當教學入侵校園

民進黨立委范雲今召開記者會，呼籲家長、教師及學生一同把關，讓不當教學徹底退出校園。（記者廖振輝攝）

2020-06-19 12:35:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕多數家長都認為孩子們在學校上的課程，均經過專業教師們講授，但民進黨立委范雲今召開記者會揭露，目前許多學校都有未具相關專業的校外人士入校執行教學任務，進而衍生逼簽「守貞卡」、違反性別平等、簡體字滲透及模糊國家定位等問題，除要求教育部嚴格監督、懲處，也呼籲家長、教師及學生一同把關，讓不當教學徹底退出校園。

范雲指出，現今由校外人士入校擔負教學任務的比例非常高，原因可能是為了豐富教學内容多元性，或是為了填補師資人力不足，目前已知在學校內至少有「晨光時間」、「正課」、「課後輔導」和「課後社團」等4種時段，都可能由未具相關專業的校外人士來執行教學任務。

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范雲表示，這些校外人士的教學內容，屢屢傳出違反宗教中立、違反性別平等等問題，甚至有人使用簡體字及模糊台灣定位的力翰科學教材染紅學生等，這

些内容不但已涉及違反「教育基本法」、「性別平等教育法」等法規，更令學生身心發展受到極大的負面影響。

今記者會中也邀請2位曾受不當教材影響的年輕人現身說法，現已就讀大學一年級的鄭益瑄以視訊方式指出，她在國小四年級時，全班曾一起被入校教學的「彩虹媽媽」逼迫簽下「守貞卡」，此外該堂課也傳授許多不正確的性別知識，例如「女性的第一次是婚後獻給丈夫的禮物」等，多年來不知已影響多少孩子，非常可怕。

現在已出社會的「奇奇」則提到，她在國小二年級時曾有彩虹媽媽入班發送資料，資料中將同性戀列為「十惡不赦的十個罪狀」，後來她在國三時發現自己是女同志，因此覺得自己會下地獄而痛苦不堪，為了讓其他人不要再受類似傷害，因此這次決定勇敢站出來。

與會的國小家長吳少喬指出，自己及身旁許多家長都發現，校外人士的教材中有違反宗教中立及性別平等的內容，例如台中某國小的「得勝者協會」志工，就在黑板前對著學童說出「現在同性戀可以結婚了，但我們不可以尊重他們，因為他們男男、女女在一起不能生養小孩，就是變態！」等言論。

范雲提到，教育部本月首度正面確認彩虹愛家生命教育協會的校材有違「教育基本法」、「性別平等教育法」等，並公布了「校外人士協助高級中等以下學校教學或活動注意事項」，明定校外人士協助教學時，原授課教師或導師應在場，教材也需經過審查，且教育主管機關應盡督導之責，違者將列入中央補助地方教育經費時的參考，對於相關違法者也會依相關法令進行懲處。

范呼籲，教育主管機關及學校應指定相關專責單位，讓此政策工具產生效用，也邀請所有家長、教師、學生一同把關，讓這些不當教學退出校園。

據教育部國教署及范雲辦公室統計，目前爭議最多的彩虹愛家生命教育協會及得勝者協會，光是去年8月到今年4月，就有65起相關陳情案，其中僅8件已獲得改善，14件已終止合作，有31件不需改善，另有12件沒有明確處理結果。

民進黨立委范雲（中）踢爆校外人士不當教學已滲透校園。（記者黃欣柏攝）

校外人士入校使用「力翰科學」教材，教材內的城市分布圖疑將台灣劃為中國城市之一。（記者黃欣柏攝）

有學生透過網路訊息透露，曾收到「彩虹媽媽」提供的守貞教育物品。（記者黃欣柏攝）

「力翰科學」教材將香港及台灣均納入中國版圖。（記者黃欣柏攝）

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