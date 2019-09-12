柯P不開會卻對外報告性平成果 范雲轟：不會心虛？

2019-09-12 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲赴市議會施政報告時，忘記自己身兼性平教育委員會、台北市女性權益促進委員會主委，更被北市議員洪健益點出食言行徑，女委會會議缺席率近7成。社民黨立委參選人范雲今（12）痛批，柯文哲不開會，卻親自參加論壇，對外報告市府多年來累積的性平成果，「不會心虛嗎？」她呼籲台北市女性權益委員會應對柯市長提出公開譴責案。

范雲發臉書指出，柯文哲2014年競選第一任市長時，就高度缺乏性平意識，當時她是北市女委會的民間委員，於是要求兼任主委的柯文哲，至少出席並主持一半的會議，柯也爽朗答應道：「可以，我是很勤勞的人」。

范雲寫道，她卸任後，柯文哲對婦女權益的承諾卻跳票。上個任期，柯文哲作為主任委員，僅出席3分之1的會議；連任後更慘，目前為止的18次性平會議，柯只出席3次。更扯的是，受議員質詢時，柯忘記他有擔任性平主委一職，後續被追問是否尊重女性平權，竟以「怕太太」作為回答。

范雲說，每當柯文哲說出歧視女性的言論後，就宣稱今年還沒去上課。既然柯市長會去上課，怎麼不主持府內能「定期為他補課」的委員會？而不開會的柯文哲，今年3月卻親自出席聯合國婦女大會的外部平行民間論壇，報告北市府多年累積的性平成果，「唸著幕僚的稿子不會心虛嗎？」

文中提到，台北是全國最早設立女委會的城市，北市公務員也是范雲見過，最有性平意識、積極主動的一群公務員。她砲轟，柯文哲對女性權益的輕忽與歧視言論，踐踏許多公務員、民間委員、學者專家、婦團代表，為了讓台北成為性別平等城市的多年努力，因此呼籲女委會「提出對柯市長的公開譴責案！」

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