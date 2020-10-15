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    台灣最美馬桶！地層下陷後獨留「秘境」…露天賞無敵海景

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩。（記者林宜樟攝）

    2020/10/15 09:39

    ［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣東石鄉的白水湖壽島，堤岸旁有一處舊時魚塭工寮，因地層下陷廢棄後，遺留下蹲式馬桶，遊客可在此蹲著欣賞無敵海景及壯闊的夕陽雲彩；最近白水湖壽島因國片「消失的情人節」在此拍攝而爆紅，許多遊客、影迷探訪拍攝場景，也到此尋找這處被譽為「台灣最美馬桶秘境」。

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    白水湖位於東石鄉掌潭村，掌潭村長蕭榮馨說，這處工寮以前是養殖魚塭所用，多年前因地層下陷廢棄，原本的洗澡間、廁所也因老舊損壞，最後留下這座蹲式馬桶，因剛好就在海岸旁，許多民眾到訪都會尋找「馬桶」，和馬桶一起合照，欣賞美麗的海景。

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    蕭榮馨說，白水湖舊時是鹽田，目前還留有紅磚殘壁，當時是用來放置馬達的小屋，現在也已廢棄，還有豎立在水中的電桿，堤岸邊景色極美，附近也有許多鳥類棲息，生態豐富；壽島目前是一處離岸沙洲，退潮時有道路可行走，漲潮時道路被淹沒，以前還有不少木麻黃，電影「消失的情人節」中場景就在此拍攝。

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    蕭榮馨說，「消失的情人節」上映後，許多民眾來此看拍攝場景，掌潭村是個小村落，人口不多，希望政府能多推動觀光，讓更多人瞭解此處的美。

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，遊客可跟著電影朝聖白水湖壽島的夕陽，還可順遊東石漁人碼頭，搭觀光漁筏至外傘頂洲體驗追沙蟹的樂趣，或是到布袋觀光漁市採購魚產，嘉義沿海的鮮蚵美食，烤鮮蚵、蚵仔麵線、蚵仔煎或是蚵仔包，都讓人回味無窮。

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島一處露天蹲式馬桶，可欣賞夕陽雲彩美景。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖舊時是鹽田，現在還留有紅磚殘壁。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島附近自然生態豐富。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島附近自然生態豐富。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島附近自然生態豐富。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉白水湖壽島附近自然生態豐富。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣白水湖在水中矗立的電桿。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣白水湖在水中矗立的電桿。（記者林宜樟攝）

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