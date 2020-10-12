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    秘境曝光慘淪垃圾場 台東安朔將開部落會議訂規範

    喜樂泉山明水秀，被安朔部落族人視作消暑秘境。（記者陳賢義翻攝）

    喜樂泉山明水秀，被安朔部落族人視作消暑秘境。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/12 11:04

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣達仁鄉安朔溪中上游有處山明水秀的消暑秘境，當地部落族人稱之「喜樂泉」，潔白如娟帶的瀑布沿著山壁奔瀉，冰涼水霧猶如大自然的冷氣機，炎炎夏日是部落族人最佳的消暑盛地，但中秋連假過後，國慶連假接踵而至，秘境竟成了垃圾場，瓶瓶罐罐和廢棄烤肉架隨意丟，族人看了好心疼，近日將召開部落會議擬定規範，籲前往踏青、戲水的民眾和遊客自律，隨手帶走自己的垃圾。

    原本是部落族人才知道的秘境，經口耳相傳變成郊外踏青的新熱點，部落族人不藏私歡迎分享，但這份美意卻因部分人欠缺公德心遭破壞。「一堆人共乘10餘輛機車呼嘯前往，但玩一玩就走人，留下滿地的垃圾，真的很缺德。」部落族人說，在喜樂泉尚未曝光前，那裡都是乾乾淨淨、山明水秀的，曝光後前往的人數變多，環境也變得髒亂。安朔部落會議主席伍靜欣表示，喜樂泉的環境遭受破壞，將召開部落會議針對喜樂泉秘境制訂部落公約，規範前來戲水的民眾，希望大家能共同守護它，不要因為自己的便宜行事帶來環境的汙染。

    根據水汙染防治法第30條第1項第2款規定，在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、汙泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物，可處3萬以上300萬以下罰鍰，部落呼籲民眾不要以身試法，發揮公德心，將結合部落巡守隊守護山林環境。

    喜樂泉周遭烤肉網和酒瓶遭人隨意丟棄，安朔部落族人籲前往民眾發揮公德心。（記者陳賢義翻攝）

    喜樂泉周遭烤肉網和酒瓶遭人隨意丟棄，安朔部落族人籲前往民眾發揮公德心。（記者陳賢義翻攝）

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