為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

剉冰必加什麼料？網狂推2配料：沒有會少一味

網友分享，吃冰時「芋圓和粉圓」2種配料最受到歡迎。（資料照）

網友分享，吃冰時「芋圓和粉圓」2種配料最受到歡迎。（資料照）

2024/07/03 19:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎的夏日到來，不論是刨冰、剉冰、雪花冰，許多人都喜歡吃上一碗清涼的冰消消暑，近日有網友發問，「吃冰有什麼料是一定要加的？」貼文一出，吸引許多網友討論，直呼「芋圓和粉圓」最受歡迎。

有網友在PTT 發文表示，身處在夏天體感溫度動不動就破40度的台灣，民眾都會吃冰消暑，其中粉圓冰是古早味冰品之一，相當受到老一輩歡迎，刨冰也是許多人夏天消暑的首選，雖然現在雪花冰當道，但「簡單暴力」的刨冰還是有相當多的擁護者，相當受到民眾喜愛，因此原PO好奇提問，「吃冰時，什麼料是你一定要加的？」

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，其中「芋圓和粉圓」最受

到網友歡迎，「湯圓、粉圓和仙草，其他看心情」、「芋圓，不能妥協，聽到店家講沒芋圓我會直接說那我不要了」、「粉圓一定要加爛，而且常常粉圓都賣光」、「綠豆粉圓米苔目，花生愛玉和仙草」、「只加粉圓」、「粉圓芋圓甜豆」。

此外，也有網友認為，只要清冰加上煉乳或黑糖水就很滿足了，「不要求一定要有料的話，清冰淋上黑糖水或是煉乳就很好吃了」、「黑糖水，很多很多的黑糖水」、「有煉乳就有60分，其它看心情」、「我覺得清冰淋煉乳就很好吃」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》吃冰無負擔！ 營養師最推「它」 叭噗冰淇淋也不錯
2024/06/29 16:52

健康網》吃冰無負擔！ 營養師最推「它」 叭噗冰淇淋也不錯
健康網》減重也能呷冰！醫大推「2冰品」：它還能補益生菌
2024/07/01 16:55

健康網》減重也能呷冰！醫大推「2冰品」：它還能補益生菌

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
健康網》夏天甩肉黃金期！ 中醫：3招加速代謝助瘦身
2024/07/01 09:30

健康網》夏天甩肉黃金期！ 中醫：3招加速代謝助瘦身
天熱出門「有哪些小物」幫降溫？ 網推2物超有效：冷到微發抖
2024/06/30 17:07

天熱出門「有哪些小物」幫降溫？ 網推2物超有效：冷到微發抖

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播