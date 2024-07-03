剉冰必加什麼料？網狂推2配料：沒有會少一味

網友分享，吃冰時「芋圓和粉圓」2種配料最受到歡迎。（資料照）

2024/07/03 19:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎的夏日到來，不論是刨冰、剉冰、雪花冰，許多人都喜歡吃上一碗清涼的冰消消暑，近日有網友發問，「吃冰有什麼料是一定要加的？」貼文一出，吸引許多網友討論，直呼「芋圓和粉圓」最受歡迎。

有網友在PTT 發文表示，身處在夏天體感溫度動不動就破40度的台灣，民眾都會吃冰消暑，其中粉圓冰是古早味冰品之一，相當受到老一輩歡迎，刨冰也是許多人夏天消暑的首選，雖然現在雪花冰當道，但「簡單暴力」的刨冰還是有相當多的擁護者，相當受到民眾喜愛，因此原PO好奇提問，「吃冰時，什麼料是你一定要加的？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言討論，其中「芋圓和粉圓」最受

到網友歡迎，「湯圓、粉圓和仙草，其他看心情」、「芋圓，不能妥協，聽到店家講沒芋圓我會直接說那我不要了」、「粉圓一定要加爛，而且常常粉圓都賣光」、「綠豆粉圓米苔目，花生愛玉和仙草」、「只加粉圓」、「粉圓芋圓甜豆」。

此外，也有網友認為，只要清冰加上煉乳或黑糖水就很滿足了，「不要求一定要有料的話，清冰淋上黑糖水或是煉乳就很好吃了」、「黑糖水，很多很多的黑糖水」、「有煉乳就有60分，其它看心情」、「我覺得清冰淋煉乳就很好吃」。

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