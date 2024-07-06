推展海洋教育 種子教師學立槳SUP及重帆船操作

教練程可瀚帶領海洋學校教師們操作立槳SUP。（教育部提供）

2024/07/06 09:01

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣四面環海，教育部為推展海洋教育，協助高中教師將海洋教育議題融入各科，由國立馬公高中擔任離島海洋基地，進行水行者立槳SUP運動及重帆船體驗課程，安排全國基地學校的種子教師進行水域活動增能研習。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，自110學年度起，教育部委請台灣海洋大學台灣海洋教育中心，辦理「高級中等學校海洋教育議題融入課程及教學」計畫，為協助高中教師運用108課綱研發海洋教育議題，並融入高中課程各科的教案、課程及增能高中教師海洋教育課程與教學能力，辦理「課程模組─水域活動」教師增能研習，由離島海洋基地學校馬公高中進行SUP及重帆船體驗課程。

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馬公高中表示，研習由馬公高中教師張祖德分享，申請海洋基地學校之教案執行心得，再由教練程可瀚說明SUP遊憩使用及水域安全注意事項，並進入場域實際操作SUP體驗；另，澎湖科技大學教授黃俞升進行重帆船結構與駕駛重帆船的基礎設備說明，內容包括重型帆船的原理、構造、實際船隻操作與繩結操作等教學實務及推動歷程。

黃瀞儀表示，透過增能研習，讓北中南東等基地學校種子教師，了解海洋教育對學生的影響，培養學生能有「知海、愛海、親海」的態度並做到「淨海、近海、進海」的行動力，並提高對環境與生態保護的意識，共同守護海洋。

黃俞升表示，在重帆船訓練課程中，團隊精神與合作是不可或缺的元素，包含水手、帆船手、領航及船隻操控等實作搭配，皆考驗彼此間的信任與默契。整體課程充實有趣，讓參與老師以不同觀點進入海洋教育課程中，體驗並落實於課程與教學。

澎湖科大教授黃俞升協助海洋學校教師們學習駕駛重帆船。（教育部提供）

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