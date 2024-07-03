大鬧101爆乳女是跨性別者 同窗爆料：她去台灣前曾說要幹大事！

在台北101「小CK」專櫃砸店鬧事的泰籍女子曾被爆是男兒身。（圖翻攝自Threads）

2024/07/03 20:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北101「小CK」（Charles&Keith）專櫃週日（6/30）遭一名爆乳泰籍女子砸店鬧事，不僅台灣社會熱議，在泰國也引發討論。有泰國臉書粉專近日針對此事整理懶人包和泰媒相關報導，指稱泰國有一名自稱是該名女子同窗的人證實，該名女子其實是綽號「Aki」的跨性別者，來台前還在個人社群預告「要去台灣幹大事！」

在臉書上擁有逾190萬追蹤的泰國粉專「Poetry of Bixch」，昨（2日）晚針對泰籍女子砸店101小CK專櫃一事整理懶人包，從該名女子鬧事過程，到相關影片在台灣網上瘋傳，再到警方後續到場處理、專櫃損失等細節全部陳述一遍，並點出目前最受大家關心的問題：這名女子的身分。

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粉專指出，影片在網上瘋傳時，不少人都認為該名女子是泰國人，但因為事發時女子身上沒有身分證件，故無法證明其國籍。後來有台灣網友在Threads上發文稱該女是台灣人，因為該女和自己的妹妹是同高中畢業，女子因曾在泰國工作所以才會說泰語，但因為被泰國前男友背叛，騙光所有錢，進而出現精神病症狀。不過有其他人留言詢問是否有證據時，原PO並沒有回答。

臉書上還有一名泰國網友聲稱，該女子其實是柬埔寨變裝癖者，曾到泰國乞討生活一段時間，因此會說泰語。不過「Poetry of Bixch」表示，檢視該網友過往發文風格，有刻意帶風向之嫌，但有許多泰國民眾相信且轉發，為了能讓泰國擺脫這種負面新聞。

此外，多家台媒2日引述消息報導稱，該女被警方強制送醫當天，有名自稱是該女的台灣友人拿了本護照交給警方，警方一看發現該名女子其實是男兒身，現年29歲。雖然尚不清楚此事是否為真，但泰媒Workpoint TV近日採訪了一名自稱是該女同窗的28歲跨性別人士「Gigi」，她稱在台灣鬧事的人也是泰國跨性別人士，綽號「Aki」，2人是大學同學。

Gigi透露，Aki成績優異、待人友好，但在約莫1年前，Aki的性情開始發生變化，她和其他朋友都相當擔心，便拉著Aki去接受治療，後來有好轉。Gigi接著說，日前Aki在社群發文表示要去台灣，還說自己這次會在台灣待久一點，預告「要去台灣幹大事」，沒想到竟然鬧出這種事，現在Aki的父母已經知道孩子出事，正在尋求幫助。

另外，《泰國日報》（Thairath）曝光了一段據稱是Aki的語音內容，可以聽到有人以低沉嗓音用泰文說：「大家好，我現在在台灣。有人說我會坐牢，怎麼可能？我啥都沒做。我那時候在店鋪裡，是聽到有人叫我來玩遊戲……」。

「Poetry of Bixch」最後還說，特別去看了一下Aki的臉書，版面上能看見她轉發自己登上台灣各大媒體的新聞，似乎對自己的所作所為感到很自豪。

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