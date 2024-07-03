新北動健康打卡抽獎結果出爐 新莊體育園區路線奪3冠王

新北市長侯友宜（二排右四）頒發新北大步走Go獲獎路線獎項予各區公所及衛生所。（新北衛生局提供）

2024/07/03 21:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局舉辦的健康動「大步走GO！票選打卡抽獎活動」結果出爐，新莊區新莊體育園區路線勇奪票選三冠王，包含最美路線、最推薦路線及最便利路線獎。今日市長侯友宜於市政會議頒獎予獲獎區域路線區公所及衛生所，給予肯定；衛生局長陳潤秋也提醒，近日大台北地區時常發布高溫警戒，戶外活動時別忘補充水分、適當遮陽與通風，避免造成熱傷害。

衛生局舉辦的「大步走GO！票選打卡抽獎活動」，經過8萬次投票及3萬次路線打卡，新莊區新莊體育園區（運動公園）路線勇奪最美路線獎、最推薦路線獎及最便利路線獎；而三重區森呼吸‧散步趣路線、新莊區新莊體育園區（運動公園）路線、板橋區介壽公園放送所大步走路線、永和區樂華夜市大步走路線，及林口區林口三井OUTLET商場大步走路線，為活動期間最多打卡次數前5名，榮獲「最佳人氣路線」獎。

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侯友宜表示，為鼓勵民眾養成規律運動習慣，衛生局與區公所共同努力推出新北健康大步走，以民眾方便可及，融入各區特色、地標、古蹟或景點，規劃區皆有大步走路線，目前已有136條路線、超過34萬人次參與，讓市民朋友隨時隨處運動，不再有場地、時間的限制，也希望市民能夠前往這些得獎路線走走看看，跟著一起賺健康，才是人生最大財富。

陳潤秋表示，「新北健康大步走」於112年推出至今已滿1週年，這次特別規劃「大步走GO！票選打卡抽獎活動」，感謝市民朋友支持，以不到一個月的時間，吸引超過8萬次投票及3萬次路線打卡，參與情況踴躍，也希望大家不忘天天大步走，養成規律運動好習慣。

最後提醒符合抽獎資格的民眾可至新北動健康網站及新北衛什麼臉書專頁查詢完整得獎名單，以免錯失領獎機會。此外，也歡迎下載新北動健康APP，累積健康幣得好康又能賺健康。

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