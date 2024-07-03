他建議「不午休提早1小時下班」 網搬出法令喊「無法改變」

網友發問，「假如取消1小時午休時間，但延後上班或提早下班1小時，你們OK嗎？」（資料照）

2024/07/03 21:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人上班上課都有午休習慣，不過也有人認為午休反而會讓精神變的昏沉沉的，因此提議取消。有網友提問，他自從10年前知道歐美國家沒有午休習慣之後，個人就沒在午休，因此希望能夠把午休時間取消，好奇發問，「假如取消1小時午休時間，但延後上班或提早下班1小時，你們OK嗎？」貼文曝光立即引發兩派網友熱議。

一名網友在PTT發文表示，他自從10年前知道歐美國家都沒有午休習慣之後，就也沒在午休了，他認為睡一覺起來可能會手痛、頭痛，還會昏沉沉的，且沒睡飽的感覺更糟，讓精神更勞累，因此好奇提問，「假如取消1小時午休時間，但延後上班或提早下班1小時，你們OK嗎？」

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貼文曝光後，吸引兩派網友討論，「我覺得很好啊，我超想」、「絕對OK呀，反正在公司也沒辦法好好休息」、「求之不得，但實際上沒午休還得加班，午餐真的是多吃的，工作正進狀態就被打斷。下午三點半開始渙散，這時準備下班最好，車又少」、「主管：可以不午休，但不能提早走」、「為啥不直接減工時」。

但也有支持午休的網友認為，「不午休是連午飯都不吃嗎」、「請問你要在中午上班時間吃飯嗎？」、「你是可以在座位上馬上拿出午餐來吃嗎？移動和排隊時間就多少了，吃飯要吃多快？我以前去過午休半小時的公司，然後提前半小時下班，只能說想得很好，實際去工作才發現很累」。

事實上，根據勞動基準法第35條規定，「勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。」因此午休時間無法隨意改變，「午休基本上是勞基法規定，連續4小時工作至少要休半小時」、「勞基法規定的，OK也沒用」。

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