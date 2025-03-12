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    雙北罷團赴中選會高喊「失格立委刪一刪」 宣告313啟動二階連署

    雙北市共有11名國民黨立委面臨罷免，罷免團體今天（12日）赴中選會領取第二階段連署文件，並在門口高喊「失格立委刪一刪、二階啟動313」，宣告自13日起全面啟動第二階段連署。（記者李文馨攝）

    雙北市共有11名國民黨立委面臨罷免，罷免團體今天（12日）赴中選會領取第二階段連署文件，並在門口高喊「失格立委刪一刪、二階啟動313」，宣告自13日起全面啟動第二階段連署。（記者李文馨攝）

    2025/03/12 12:51

    〔記者李文馨／台北報導〕全台目前共有34件國民黨立委立委罷免案完成一階提議，其中雙北市共有11名國民黨立委面臨罷免，罷免團體今天（12日）赴中選會領取第二階段連署文件，並在門口高喊「失格立委刪一刪、二階啟動313」，宣告自13日起全面啟動第二階段連署，呼籲民眾站出來罷免不適格立委。

    台北市及新北市共有11名國民黨立委的罷免案通過第一階段罷免提議門檻，包括台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔。

    罷免王鴻薇團隊發言人阿美表示，很多人會問「罷免立委真的有用嗎？」以中山、北松山這區來說，王鴻薇從2024年10月說出「我們不怕罷免」，到2025年3月被列入危險名單裡，短短不到半年的時間，他們讓當初不被看好的選區，走到立委職位岌岌可危的這一步，這全靠民意，靠的是所有人的力量。

    罷免李彥秀團隊副發言人Jason則說，他們將正式成立罷免總部，除了連署收件外，未來也會舉辦公民教育系列講座；另外，他們也推出「行動除銹站包」，只要看到背著該包包的志工，都可以隨時隨地進行連署。

    罷免羅明才團隊發言人琪琪指出，團隊非常尊重羅明才，不會說難聽的話攻擊他個人，也不會主動挖掘過去他做過什麼或什麼沒有做，也不會計較他家族多年來，在新店連續做了28年立委。她強調，羅明才當上立委，是新店選民之前的選擇，現在新店公民要再重新選擇一次，「我們非常慎重決定必須罷免他，罷免羅明才就是尊重他。」

    罷免葉元之團隊已於上週領件，志工莊小姐表示，第二階段連署開跑3天，目前已經收了超過5千份連署書，謝謝民眾支持與志工努力，盼能號召更多人加入大罷免，「我們絕對不會放棄，請所有藍營立委不要低估公民罷免決心。」

    罷免徐巧芯領銜人的聯電前董事長曹興誠強調，面對民眾的憤怒，國民黨最簡單的做法就是公開表態自己反共，但他們卻遲遲不願這麼做，反而透過各種手段試圖轉移焦點。他也強調，參與罷免行動的人，沒有任何替民進黨跑腿，是是堂堂正正的公民，是國家的主人。

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