賴清德推健康台灣委員會 5癌症篩檢年齡擬下調

總統賴清德宣布將成立3大任務型編組委員會，其中「健康台灣推動委員會」將在8月底召開首次會議。（資料照）

2024/07/03 19:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德宣布將成立3大任務型編組委員會，其中「健康台灣推動委員會」將在8月底召開首次會議。對此，政院官員說，委員會將拚降低癌症死亡率、顧食安，5大癌症的篩檢區間年齡也將做調整，未來也會有更多項目，如低劑量電腦斷層肺癌篩檢等中小型計畫。

官員表示，總統賴清德為了推動健康台灣，以總統的高度在總統府設立委員會，未來委員會討論後，若形成政策建議，行政院將負責預算管控，衛福部則為執行單位。

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官員說，台灣高齡臥床時間約7到9年，賴總統希望能縮短，因此要從健康促進開始，像是降低癌症死亡率，透過及早篩檢、調降癌症篩檢年紀等，例如以目前肺癌篩檢，除肺癌家族史、重度吸菸史2項篩檢條件外，可能可以考慮將環境因素納入。

官員表示，癌症篩檢若確定是陽性，醫院如何透過積極「追陽」，讓民眾及早治療，這牽涉到病人是否有病識感，要靠宣導教育，也希望未來檢查項目能夠隨著科技發展擴大範圍、降低年齡，增加民眾對於病識的認知。

另一重點工作是食安，官員解釋，除了吃得安全外，還要吃得健康，政府也會推動國民飲食健康促進法等，讓營養師發揮作用、讓國人相信專業，從體適能到吃得健康、到做好篩檢。政府也會在精準醫療上引進新科技，包括再生醫療、新藥或檢驗，後端則是加強長照照護，落實自主、自立、共榮。

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