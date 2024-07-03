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反對提高罷免門檻 吳欣岱批：國民黨只在乎黨的利益

台灣公民陣線3日再次號召民眾到立法院外濟南路集結，舉行「反對沒收罷免權 公民開講」活動，台灣綠黨共同召集人林裙靜（右二）、時代力量黨主席王婉諭（右三）、台灣基進秘書長吳欣岱（右四）等人在晚會前舉行記者會。（記者廖振輝攝）

台灣公民陣線3日再次號召民眾到立法院外濟南路集結，舉行「反對沒收罷免權 公民開講」活動，台灣綠黨共同召集人林裙靜（右二）、時代力量黨主席王婉諭（右三）、台灣基進秘書長吳欣岱（右四）等人在晚會前舉行記者會。（記者廖振輝攝）

2024/07/03 19:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會將在明日審查，國民黨立委許宇甄為提高罷免門檻所提出的「選罷法修正案」。台灣公民陣線今晚號召群眾返回立法院外抗議，台灣基進秘書長吳欣岱赴現場聲援，她抨擊，中國國民黨從來都只是在乎自己黨派的短期利益，而不是台灣的民主或大多數人的權益。

吳欣岱指出，台灣基進是罷免和被罷免經驗最豐富的政黨，過去在報復性罷免，被針對的對象常常都是沒有資源的理念型小黨。小黨拚盡全力選上的一席立委被罷免的打擊非常大，但儘管如此，吳欣岱表示，我們還是要站出來一起反對中國國民黨這次的提案。

吳欣岱抨擊，這一次的中央選舉，國民黨總統選輸了，所以想把總統叫去立法院備詢；因為沒辦法成為執政黨，所以想要擴權奪取行政權、司法權。可以看得出來，藍白的國會改革是用國會多數暴力改革他人，而不是改革自己、讓台灣的民主更好。

吳欣岱續指，國民黨這一次的提高罷免門檻提案，是想要沒收人民罷免不適任立委的權力，國民黨完全沒有把如何改進選罷制度放在心中，他們的智庫竟然還公開聲明，提案通過後，現在正在進行中的謝國樑罷免案也可以適用，吃相未免太難看。

「國民黨不倒，台灣不會好！」吳欣岱強調，事實證明了，中國國民黨在掌握權力後，腦中想的從來不是如何讓台灣更好，而是如何擴張自己手中的資源，中國國民黨完全沒有資格代表台灣人民、掌握任何政治權力。

台灣基進秘書長吳欣岱今日在立法院外抗議現場抨擊，國民黨掌握權力後，腦中想的從來不是如何讓台灣更好，而是如何擴張自己手中的資源。（記者林哲遠攝）

台灣基進秘書長吳欣岱今日在立法院外抗議現場抨擊，國民黨掌握權力後，腦中想的從來不是如何讓台灣更好，而是如何擴張自己手中的資源。（記者林哲遠攝）

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