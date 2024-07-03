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首頁　>　政治

藍委羅廷瑋列評委挨批 台中環保局回應了

環保局長陳宏益。（資料照，記者蘇金鳳攝）

環保局長陳宏益。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2024/07/03 19:24

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王義川踢爆：台中環保局標案 藍委羅廷瑋竟列評選委員

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕台中市府「113年度臺中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」決標公告，民進黨政策會執行長王義川踢爆，國民黨台中立委羅廷瑋竟名列評選委員名單，對此，環保局長陳宏益回應，邀請羅廷瑋擔任評委，並不涉及台中市行政權，也曾經邀請里長或卸任藍綠議員，本案委員共7位，依規定委員中教授有3位，佔1/3以上，完全符合規定。

陳宏益表示，本案委託內容涉及實務及民眾對汽機車噪音問題影響，因此邀請涉及公共政策專長人士協助，環保局就不影響本局行政權行使，主動邀請羅廷瑋擔任委員，但現任本市市議員則不宜擔任本局之評選委員。

陳宏益指出，外縣市的議員、已經離任的市議員或本市里長、立法委員等不分黨派，只要不影響本局行政權行使之委員，環保局基於委辦案件的多面向、多元化的觀點，均依個案特性及委員專長邀請擔任本局評選委員，且本局評委亦均已符合1/3以上的專家學者之規定。

陳宏益說，本案評選結果，個別委員的分數及結果均無明顯差異，評選過程專家學者本於學術專業提出問題，機關委員亦本於其工作業務及經驗提出問題，羅廷瑋則基於公共政策的專業對此案善盡委員的提問及分數評核作業，評選過程全程錄影錄音，並無個別委員試圖影響介入的情況。

陳宏益補充說，2012年曾經因為少數教授在評選過程不當行為涉案，所以行政院公共工程委員會也要求，委員儘可能由機關的廣義公務員擔任。

至於立委羅廷瑋，記者多次撥打羅廷瑋電話並留話，但羅未接電話，也未回訊，不知其回應。

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