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王義川踢爆：台中環保局標案 藍委羅廷瑋竟列評選委員

民進黨政策會執行長王義川。（資料照）

民進黨政策會執行長王義川。（資料照）

2024/07/03 18:26

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨政策會執行長王義川今天踢爆，台中市政府「113年度臺中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」決標公告，國民黨台中立委羅廷瑋竟名列評選委員名單，王質疑，羅廷瑋介入政府採購案，直接當評選委員，已違反規定與利益迴避原則，並大酸「全台首創，台中之光！有沒有違法呢？要問台中市政府」。

王義川PO出決標公告指出，該計劃預算金額500萬元，4月16日決標，由瑩諮科技股份有限公司，以495萬元得標；值得注意的是，評選委員名單赫然出現國民黨立委羅廷瑋。王也大酸「厲害啦！立法委員羅廷瑋介入政府採購案，直接當評選委員欸！全台首創，台中之光！ 有沒有違法呢？要問台中市政府。」

王義川受訪進一步表示，根據行政院公共工程委員會函釋，立法委員等公職人員亦為政府機關之現職人員，不得擔任機關採購評選委員會之專家學者委員；機關辦理採購評選作業屬行政權行使範圍，民意代表擔任評選委員有行政、立法權限衝突之虞，機關不宜遴聘民代為採購評選委員會之委員。

王義川說，雖然上述函釋有個但書，民意代表所屬民意機關的內部派兼委員，基於對機關採購需求了解者不在此限，但即使是內部派兼委員，也是立院採購案可以，跑到台中市政府當然不可以，羅不僅違反規定，也違反利益迴避原則。

台中市政府「113年度臺中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」決標公告，國民黨台中立委羅廷瑋名列評選委員名單。（圖擷取自決標公告）

台中市政府「113年度臺中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」決標公告，國民黨台中立委羅廷瑋名列評選委員名單。（圖擷取自決標公告）

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