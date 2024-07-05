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陳雪生提離島建設引中資 洪申翰爆：7百億元台版「一帶一路」

洪申翰指出，陳雪生近年在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃合計超過7百億，要的正是台版「一帶一路」。（資料照）

洪申翰指出，陳雪生近年在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃合計超過7百億，要的正是台版「一帶一路」。（資料照）

2024/07/05 10:13

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，得輸入機具、技術及操作人力。民進黨立委洪申翰今（5）日披露，陳雪生近年在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃合計超過7百億，其實是在兩岸管制法規上開大門，引中共資金與工程勢力入關，陳雪生要的正是台版「一帶一路」。

洪申翰透過臉書表示，這週陳雪生和陳玉珍共同提出「離島建設條例」的修法，未來將讓中國的廠商、資金和人力，可以不受任何法規限制和審查，引清兵入關進到金馬澎等離島，但陳雪生要的，不只是放鬆兩岸法規管制，讓中國廠商有機會長驅直入而已。這是一整套的一石多鳥計劃，牽涉非常龐大的工程利益。

洪申翰說，陳雪生近年在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃，其一是要花費350億至500億的南北竿大橋，其二，是一二期加起來預計約350億的北竿機場擴建，這兩項合計加起來，是超過700億的天文數字。

洪申翰直指，陳圖謀的，就是要讓中方的資金、廠商、人力，直接把手伸進這超過700億的基礎建設中，牢牢地控制。簡單說，就是要搞出台版的「一帶一路」。

洪申翰說，中國領導人習近平過去十年，打著「一帶一路」的名義，號稱帶著雄厚資金投入亞、非和歐洲國家的港口、鐵路等基建，說要打通歐亞非國家的經濟命脈。但「一帶一路」近年的結果，是讓諸多「一帶一路」國家欠中國一屁股債，好幾個國家都已慘賠退出，而陳雪生其實就是馬祖的傅崐萁。

洪申翰批評，陳雪生美其名為地方爭取建設，但其實是在兩岸管制法規上開大門，引中共資金與工程勢力入關，成為中國和台灣之間，天價工程利益分配的中間人，如此將能在馬祖地方上，高度支配這些大型基礎建設的鉅額利益分配。這是一石多鳥的數百億利益，但對小老百姓來說，卻是要陷入遭受中國掐住咽喉，甚至工程財務債滾債的深淵。

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