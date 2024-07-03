藍白提修選罷法 時力：反對任何形式提高罷免門檻

時代力量今日發布新聞稿表示，堅決反對任何形式的提高罷免門檻，不論是連署門檻還是通過門檻。（時力提供）

2024/07/03 19:42

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會將在明日審查，國民黨立委許宇甄為提高罷免門檻所提出的「選罷法修正案」。對此，時代力量今日發布新聞稿表示，絕對不容許國民黨、民眾黨或任何政黨透過修法來打壓人民的罷免權利，這是對民主的背叛，絕對不會得到人民的認同和支持。

時代力量指出，1994年民間發起了多位國民黨立委的罷免運動，遭遇到高門檻的法律限制，使得直接民權被剝奪；2016年立法院終於通過公職人員選舉罷免法修正案，民眾也才拿回憲法賦予的直接民權。

請繼續往下閱讀...

時代力量提到，時代力量自創黨以來，主張還權於民，降低門檻，實現直接民權，更是積極參與罷免法的改革，推動降低罷免連署和投票門檻，引入電子提案和連署系統，並支持罷免案與選舉合併進行，以實現民眾的直接參與和表達意見。

時代力量續指，最近國民黨再度提出修法案，試圖回歸過去高門檻的時代，企圖將罷免案的通過門檻提高，完全無視民眾的聲音和直接民權的精神。他們甚至提出罷免票需超過當選票數的提案，根本就是國民黨立委赤裸的自保法案。

針對民眾黨表態不支持提高罷免投票門檻，時代力量說，黃國昌在2013年就評論過「罷免連署書要檢附身分證正反面影本」是使人民直接行使民權的路更困難，更曾點名時任立委的謝國樑等人，「或許預知到接下來他會做很可怕的事才修法自保」。但另一方面卻暗渡陳倉，拋出連署須檢附身分證影本的提議，這就是變相提高罷免連署的門檻，阻礙罷免連署成案。

時代力量強調，堅決反對任何形式的提高罷免門檻，不論是連署門檻還是通過門檻，明天立法院內政委員會將審議相關草案，全民都在看，到底是誰要透過修法來箝制人民的罷免權。時力捍衛直接民權，並呼籲共同守護民主價值和法治精神，絕對不容許任何人、任何政黨，因私利而剝奪人民的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法