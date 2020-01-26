抽國運籤是「中華舊俗」？ 顏擇雅：是台灣自由民主新創

南鯤鯓代天府在新年抽出國運籤「下下籤」，遭批是「中華舊俗」。（記者楊金城攝）

2020-01-26 19:07:27

〔即時新聞／綜合報導〕新的一年開始許多廟宇紛紛抽出國運籤，預測國家今年運勢，有人譴責這項行為是「中華舊俗」，作家顏擇雅則在臉書指出，廟祝在新年「自作主張」幫國家抽國運籤，在中華文化中並不存在，是「台灣新創」。

顏擇雅在臉書寫道，「南鯤鯓代天府國運籤被媒體大肆報導，令人反感，有知識人發文譴責 『中華舊俗』。但是，中國古書上絕沒有新年抽國運籤這種記載」。顏擇雅指出，古書有記載，若國君遇到奇怪天象，或想征伐他地，會請卜官請示天意，但廟方主動為國家抽取國運籤，可是前所未聞。

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顏擇雅表示，在集權時代，廟祝為國家抽國運籤，若是抽到中下籤甚至下下籤，「警總應該就會讓整座廟吃不了兜著走了，搞不好廟祝還要被槍斃」。帝王時期，廟祝若要抽取國運籤，也恐面臨抄家的危機。

顏擇雅認為，新年抽國運籤並非中華舊俗，而是台灣新創，更是自由民主時代下的產物。也有網友留言表示，最早出現國運籤一詞，應為2007年。

顏擇雅也在最後提到，比起相信打擊迷信一說能改掉此陋習，不如「要求立法院修法，讓宗教性財團法人財報徹底透明化。讓每一家宮廟背後的政治網絡，政商利益攤在陽光下」。

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