花蓮勝安宮抽出國運籤 丁巳籤「貴人相助」

「天上王母娘娘」本宮花蓮勝安宮今天抽出庚子年四季籤，代表國運的歲君抽中「丁巳」籤，籤文「十方佛法有靈通，大難禍患不相同；紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，屬於「中和」籤，只要努力就有貴人相助。（記者花孟璟攝）

2020-01-26 12:52:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣天上王母娘娘本宮花蓮勝安宮，今天大年初二抽國運四季籤，歲君籤抽到「丁巳籤」代表運勢「中和」，主委黃永裕說，籤詩寓意「雖有困難，只要有毅力信心，諸天眾神及貴人就來相助」；與武漢肺炎相關的「人口籤」抽到「丁未籤」，解籤文提到「時機未到暫時隱守家中」，則「命內自然逢大吉」，不至於對台灣造成太大影響。

去年2019年慶祝「天上王母娘娘下降70週年」，吉安鄉勝安宮是是台灣第1座主祀「虛空無極天上王母娘娘」的宮廟，每年大年初二抽歲君、人口、農業、商業、海冬「四季籤」，今天上午8點由勝安宮主委黃永裕主持，一一抽籤後擲筊，一改去年「博嘸杯」，今年都很快獲得母娘「允杯」，只有海冬籤費時較久，約半小時全數完成。

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其中象徵國運的「歲君」抽到「丁巳籤」，籤文「十方佛法有靈通，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，籤詩典故「朱壽昌尋母在長亭」。

黃永裕說，今年歲君籤文，雖然還是有困難，但只要有恆心毅力，就會有「紅日當空照耀」、還有「貴人相助」，運勢屬於「中和、中上」。黃永裕也說，王母娘娘每年的四季籤一般不會給出「上上」籤，只有上、中、下3種，寓意就是母娘希望留給大家努力的空間，不要因抽到好的籤就大意。

人口籤、農業籤都抽中「丁未籤」：「太公八十家業成，月出光輝四海明，命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。」黃永裕說，抽到這支意思不錯，初運比較辛苦但「自然逢大吉」，就如最近「武漢肺炎」也要做好防疫工作，相信疫情在大家努力下不至於造成重大影響；商業、海冬籤也是上半年比較不好，下半年靠努力就能順心。

依勝安宮廟史記載，1949年花蓮吉安鄉婦人林金枝思念過世的丈夫張煙，請算命仙「牽亡」想得知丈夫在冥府的情況，但亡魂沒出現，反倒是西王母娘娘降世，藉由在旁觀看的外省青年蘇烈東之口顯靈，諭示：「因與諸鳳妹雲遊經過，嗅茅屋清香直上九霄，特下凡巡察，感覺福地有緣，決意在此駐蹕一段時日，救世度眾。」最初是在茅屋開辦「勝化堂」，透過降鑾扶乩，西王母顯靈治病救人，還收養契子女多達51人，但後來契子女意見不一遂決議「分家」，1950年王母娘娘信仰分成「勝安宮」、「慈惠堂」2大系統，勝安宮分到王母金身，慈惠堂分到金爐，雙雙並列台灣台灣西王母信仰的發源地。

「天上王母娘娘」本宮花蓮勝安宮，今天抽出庚子年四季籤，共抽出歲君籤「丁巳」、人口籤及農業籤均抽中「丁未」，商業籤「己丑」及海冬籤「乙酉」。（記者花孟璟攝）

「天上王母娘娘」本宮花蓮勝安宮，今天抽出庚子年四季籤，人口籤及農業籤都中「丁未」，勝安宮主委黃永裕說，抽中此籤運勢平平，今年武漢肺炎台灣方面的疫情從籤文看來，防疫做好「自然逢大吉」。（記者花孟璟攝）

勝安宮是台灣王母信仰發源地，全國各地的天上王母娘娘宮廟皆由勝安宮分出。（記者花孟璟攝）

花蓮勝安宮是台灣「天上王母娘娘」信仰起源。（記者花孟璟攝）

勝安宮主委黃永裕今天上午八點抽2020年庚子年四季籤，抽籤後需擲茭獲得母娘三聖杯才算數。（記者花孟璟攝）

勝安宮主委黃永裕今天上午8點抽2020年庚子年四季籤。（記者花孟璟攝）

勝安宮主委黃永裕今天上午八點抽2020年庚子年四季籤。（記者花孟璟攝）

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