南鯤鯓廟國運籤 與2018年同支籤

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜（左）展示鼠年國運籤。（記者楊金城攝）

2020-01-26 05:30:00

〔記者楊金城／台南報導〕北門南鯤鯓代天府二○一五國運籤抽出「武則天坐天」爆紅，去年抽國運籤卻博沒杯，昨天大年初一第十年舉辦抽國運籤，抽出第十八支丙子籤首「漢李廣父子陣亡」，讓人驚訝的是與二○一八年國運籤同一支。

廟方言明「只抽籤、不解籤」

南鯤鯓廟昨天抽鼠年國運籤時，抽籤官總幹事侯賢遜在博杯前跟圍觀信眾言明廟方「只抽籤、不解籤」，國運籤是預測國家今年鼠年運勢，不作政治推測和解讀。

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侯賢遜在第十八支抽出丙子籤，由南鯤鯓廟董事長王連興擔任擲筊官，連擲出三聖杯中選。籤詩的卦頭是「漢李廣父子陣亡」，籤詩內文為「命內正逢羅孛關、用盡心機總未安、作福問神難得過、恰是行舟上高灘」。

這支丙子籤曾在二○一八抽出國運籤，南鯤鯓廟當年因各方「政治解籤」困擾太多，還首次邀請民俗專家和學者現場解籤是「下上籤」。

有「台灣王爺總廟」稱譽的北門南鯤鯓代天府二○一五羊年抽出國運籤「武則天坐天」，果然二○一六蔡英文當選總統而轟動全國。

民俗專家廖大乙說，丙子籤象徵陸上行舟，不前則退，對小英連任的今年國運可說是內憂外患，大家要好好用心拚，國家運勢才能扭轉。而「作福問神難得過」則對男性政治人物預言岌岌可危。

解籤專家王文亮說，南鯤鯓廟丙子籤是下等籤，提醒執政者勿一意孤行，要認清時勢廣納賢才和建議，對國運才有幫助。

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