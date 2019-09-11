台中花博英國館 進駐大溪花海農場

2019-09-11 21:34

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪慈湖旁的大溪花海農場，佔地18公頃，早期以栽種香茅、綠茶等外銷日本為主，2003年參考法國普羅旺斯及日本北海道等國際知名花卉景點，規劃栽種四季各式鮮豔花卉並以四大花田主題呈現；參與台中花博國際競賽的英國館設計團隊，在展期結束後，希望作品可以讓更多人欣賞，遍尋多處地點後，相中大溪花海農場建置完成英國館主題景觀區，訂於13日上午10點辦理開館典禮，桃園市民上午11點前憑身分證可享本人免費入園。

大溪花海農場表示，英國館是由英國倫敦政經學院台灣校友會所策劃，設計團隊包含牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦政治經濟學院、倫敦大學學院、倫敦藝術大學共同參與，分為戶外庭園與室內花卉設計，採維多利亞風格的溫室來呈現英國皇家的經典庭園設計，是英國人對園藝與植物學的熱愛所形成的生活情趣。如果之前錯過參觀台中花博展，現在走訪大溪花海農場可以一窺英國館體驗一下英國的優雅藝術花園生活。

大溪花海農場曾被多部偶像劇相中於園區取景拍攝，並配合市府辦理花彩節等活動，農場提振觀光，在英國館展出期間提供歐式宮廷服租借，13至15日中秋連假期間與英國館拍照打中秋卡並tag3位好友，可獲摩艾冰棒，限量100份，另響應9月軍教警消感恩月，軍教警消人員於9月憑證入園可享本人優惠價入園。

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