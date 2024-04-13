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月台安可曲又來了！韓團拼盤演唱會散場 高捷站長唱這些歌

高雄捷運站長林忠明循往例唱起「月台安可曲」給歌迷解悶。（記者葛祐豪翻攝）

高雄捷運站長林忠明循往例唱起「月台安可曲」給歌迷解悶。（記者葛祐豪翻攝）

2024/04/13 23:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓團拼盤演唱會《GOLDEN WAVE》今晚在高雄世運主場館吸引爆滿粉絲，晚間9點40分散場後，歌迷湧入捷運站，高雄捷運出動百名人力疏運，站長林忠明循往例唱起「月台安可曲」給歌迷解悶，演唱拿手的《聽海》等歌曲。

集結（G）I-DLE、SEVENTEEN小分隊夫碩順（BSS）等9組人氣韓團的韓國拼盤演唱會《GOLDEN WAVE》，今晚在世運主場館嗨唱，不只場內擠進4、5萬人，場外也坐了許多粉絲，年齡層介於15歲到30歲之間。

晚間9點40分演唱會結束後，歌迷紛紛湧入捷運R17世運站站，高捷公司動員超過百名人力，進行人潮分流及疏運動線管制，以空車加班車及縮短營運班距，往小港方向班距達3分鐘1班，歌迷也都很有秩序的排隊候車。

有「被捷運耽誤的歌手」之稱的高捷站長林忠明，今晚循例來捷運R17世運站支援，在月台唱歌給歌迷聽，他今晚演唱拿手的《聽海》、《孤勇者》、《燕尾蝶》、《約定》等多首歌曲，不少年輕人是第一次聽到，拿起手機猛拍照。

林忠明在高雄捷運公司服務16年，目前是高捷橋頭站站長，幾年前世運主場館開始辦大型演唱會，他看到有些旅客排隊時，表情不是很高興，靈機一動拿起麥克風唱歌，之後只要有演唱會，他就會出現在R17世運站月台唱歌，自娛也娛人。

韓團拼盤演唱會今晚散場，捷運R17世運站湧入大批歌迷。（記者葛祐豪翻攝）

韓團拼盤演唱會今晚散場，捷運R17世運站湧入大批歌迷。（記者葛祐豪翻攝）

高捷站長林忠明（中）今晚循往例唱「月台安可曲」給歌迷聽，演唱拿手的《聽海》等歌曲。（記者葛祐豪翻攝）

高捷站長林忠明（中）今晚循往例唱「月台安可曲」給歌迷聽，演唱拿手的《聽海》等歌曲。（記者葛祐豪翻攝）

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