大溪百年「源古本舖」修復落成 轉型庶民博物館

2019-07-23 23:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪老街的百年古宅「源古本舖」，昔為老餅鋪「古裕發商號」，2009年登錄為歷史建築，2010年獲文化部文資局補助辦理第一進修復工程，由於第二、三進及附屬空間年久失修，屋瓦、梁柱部分損毀，前年3月由市府文化局協助修復，23日辦理修復落成開幕儀式。

大溪著名商號「古裕發」由古金炎創立於1895年，早期大溪商業興盛，鄰近街庄皆到此交易，古裕發商號售有南北雜貨、菸酒及糕餅，不少遠從新竹關西、新北三峽來此的批貨者，早期與台北城、大稻埕迪化街有生意往來；古裕發商號作為地方名店，這裡也是鄰居串門子的地方，每逢旺季邀請鄰人協助製作糕，孩童也常跟隨進出店面後的製作糕餅空間。

源古本舖的三進式格局保存完整，古家第五代古正君說，年幼時不曾覺得老房有何價值，要起個爐灶得耗時許久，看著同學或鄰居家的熱水器，總覺得這個家生活機能很差，成年後只想遠離家鄉，從事廣告業、移民公司，經常出國在都會區工作發展。

直到某趟飛行旅程翻閱機上雜誌，古正君意外發現介紹她的老家，老家美麗的身影讓她相當震撼；10年前她返鄉接手老家，為讓已有180餘年的老屋，找回文化價值和新生命，她以「常民生活」為主題朝向私人博物館努力維運，曾獲文化部文資局「古蹟歷史建築管理維護」特殊表現獎項殊榮，成為大溪老街第一處修復完成的私有古宅。

文化局除透過「不老職人」系列活動、AR與MR科技介入文化資產數位導覽、紀錄片拍攝等方式，讓古宅搖身一變成為匯集藝文創作者、職人藝師的文創展演空間，未來希望配合博物館法及文創發展法中「文化資產應用及展演設施產業」項目，使「源古本舖」成為桃園市第1座登記立案的私立博物館，藉此帶動其他老宅保存及修復。

市長鄭文燦出席修復落成開幕儀式也說，源古本舖是大溪老街第一處修復完成的私有古宅，也是桃園第一間獲得文化部補助的私人常民生活博物館；修復過程中，團隊透過影像仔細記錄修復工法及軌跡，成為未來古宅修復新典範。

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