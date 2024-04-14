切割「統神」因禍得福！「關於餅乾實驗室」訂單反成長3倍

「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克 」業者林君彥（右）因「統神」失言，下架與統神合作貼文，並捐5萬給彰化家扶中心，公關專員林滿麗頒發感謝狀給業者。（民眾提供）

2024/04/14 00:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕用行動挺兒少！「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克 」因為找實況主「統神」張嘉航合作，在「統神」評論黃子佼事件失言後，遭網友列入贊助商名單抵制。業者除了道歉撤下貼文，並宣布捐出3天門市收益給彰化家扶中心，今天說到做到，直接捐出5萬元，也因為明快切割「統神」，意外打出品牌知名度，訂單成長3倍！

彰化家扶中心公關專員林滿麗表示，「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克 」業者林君彥，兩年前就曾經捐自家蛋糕給家扶兒享用，這次因為代言人風波，原本要捐出4月10日到4月12日的門市收益，因為3天累計4萬6000多元，業者決定直接補到5萬元捐給家扶。

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林滿麗指出，因為業者要捐錢，她今天特地到餅乾店，一踏進去才發現生意翻倍成長，林君彥也提到，原本以為在這次風波影響下，生意可能會衰退，沒想到，當他在官網宣布要下架與「統神」合作的貼文，強調他支持正確的事，不支持錯誤的評論，反而業績大幅上揚，至少成長了3倍以上，也間接打開品牌知名度，真可說是「因禍得福」。

林滿麗表示，林君彥非常年輕，今年才27歲，創立餅乾實驗室完全是誤打誤撞，因為他與老婆4年前在彰化市區開了眼鏡行，因為創業維艱，老婆剛好喜歡烘焙，就做些手工餅乾來招待上門的客人，沒想到餅乾做出口碑，就直接以眼鏡行的店名來為餅乾命名。

而許多人好奇這家烘焙業者的名字為何「落落長」，原來是因為眼鏡跨到餅乾與蛋糕，為了擴大營業，林君彥夫妻找上姊姊一起開起烘焙專門店，但因為原本的名稱無法登記註冊，就在苦思名字時，剛好林君彥的老婆正在念碩士班，整天都在為寫碩士論文發愁，在靈光一閃下，就以「碩論」為名，只是實體門市開起來，品牌也做起來了，但林君彥坦言，老婆的碩士論文到現在還沒生出來。

業者林君彥原本與老婆開眼鏡行，因做手工餅乾給顧客吃，最後另外再開餅乾與蛋糕專賣店。（民眾提供）

業者林君彥原本與老婆開眼鏡行，因做手工餅乾給顧客吃，最後另外再開餅乾與蛋糕專賣店。（民眾提供）

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