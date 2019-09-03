大溪月眉8日開瘋狂農村趴 逗陣玩泥巴戰、趕鴨子

2019-09-03 22:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區月眉休閒農業發展協會為找回人與土地間最深層的認知與情感，8日上午在月眉社區活動中心後方農田舉辦「瘋狂農村運動派對」，活動包括田中央音樂會、「你農我儂」有獎問答，「泥人競走」、「泥菩薩過江」、「趕鴨子」等田間趣味競賽，讓大人重溫童年、小孩體驗大自然。3日安排活動預演，小朋友樂得在水田奔跑、大玩泥巴戰。

大溪月眉休閒農業發展協會理事長李汪根回憶，幼時經常三五好友集體在翻土後的田間玩泥巴大戰，玩髒了就跳到圳溝「摸蜆仔兼洗褲」，然後瞥見田間遠遠挑來的點心擔，一群人飛奔搶食，這些畫面也都是早期農村多數人心中難忘的回憶。

李汪根說，由於環境在改變，現代人跟泥土的接觸也產生變化，甚至多數的家長認為泥巴很髒，深怕孩子因此感染病菌而生病，其實根據研究顯示，泥土裡的各種微生物有助於提升孩子的免疫力，可減少過敏和氣喘機率，最重要的是，其中的「牝牛分枝桿菌」還能降低焦慮和壓力，讓孩子更快樂。

活動策展人陳玟伶也說，現代孩子依賴3C產品令家長無奈，但孩子之所以沉迷其中多半是因為找不到比電玩更有趣的事，與其一味的禁止和控制不如多帶孩子走入大自然，打開孩子多元的感官，漸漸體會到人與自然之間單純而美好的感動。

當天競賽活動分組冠軍，可獲贈小農友善摘種的柚子1箱，現場保留部分報名名額；推廣農村米食文化，還有傳統爆米香DIY，限定時間內，做多少吃多少，響應環保須自備容器。主場活動結束後，中午時間全區開放民眾暢玩，度過充滿泥土香的一日。

田間趣味競賽中，泥人競走是穿著泳裝、泳帽、赤腳於泥地間進行競走比賽；泥菩薩過江是於水田上方鋪設浮板保持平衡並迅速通過；趕水鴨則是於淺水域同時施放「黃色小鴨」，參賽者依照指定號碼以水波幫助小鴨前行「不得碰觸小鴨」看誰的小鴨最先抵達終點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法