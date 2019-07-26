網酸好好拜拜不行嗎？守護大溪大拜拜 木博館這樣做…

2019-07-26 22:00

〔記者李容萍、許倬勛／桃園報導〕歡慶農曆6月24日（今年為7月26日）關聖帝君聖誕日，桃園市大溪普濟堂及桃園市大溪區社團民俗技藝協會所屬30個社團，從25日下午2點至午夜及26日舉辦一連兩天的關聖帝君聖誕慶典遶境，吸引上萬名信眾參加，整個老城區熱鬧起來、彷彿不夜城；雖然多數社團都是展現辛苦操練的結果，不過，遶境過程中零星出現陣頭叫囂、推擠等火爆場面，地方不禁抱怨大溪廟會是大溪人最重要的慶典，但現在感受不到以前的熱鬧，擔心大家期待的大溪傳統文化被破壞、被搞爛！

有鑑於大溪廟會慶典遶境往年總是有零星打架事件大溪警分局今年確保活動期間秩序，在桃園客運大溪站、多目標體育館設置2處前進指揮所，並申請保安大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊及其他分局警力，加上大溪警分局共約200名警力，佈署「快打部隊」採機動服勤，，而遶境前的路線巡視和警力展示，更被封為遶境「最大團」。

對於網友猛酸不管出動多少警力，有「8+9」故意鬧事一樣會鬧，對此，大溪警分局也說明，因老城區道路窄狹，一旦人潮壅擠容易致生推擠，大溪警方第一時間即將人群隔離，未發生事端，大溪分局將盡全力維持廟會遶境安全，也請參加遶境民眾共同維護優質宮廟及陣頭文化。

桃園市長鄭文燦昨天深夜及今日一早兩度參加大溪普濟堂恭祝關聖帝君聖誕子夜祝壽大典與祈福起轎遶境，他表示，農曆6月24日是關聖帝君聖誕，已成為大溪人的第二個過年，普濟堂的遶境活動更是百年文化，傳承了神將、陣頭及許多民俗藝術，主辦的市立大溪木藝生態博物館除延續去年以「大溪大禧」節慶活動名稱與主視覺，也與大溪警分局協調各陣頭相互約束，加強維持交通秩序，讓慶典更加順利，市府也規劃於大溪農會舊肥料倉庫成立社頭文化館，藉此傳承台灣的傳統文化，展現大溪區百年陣頭文化的魅力。

另外，木博館正積極爭取讓「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」提升為國家指定無形文化資產， 讓桃園的重要無形文化資產得以被推廣、宣傳與傳承。同時偕同保存團體的大溪普濟堂、大溪區社團民俗技藝協會及市府相關單位合作，針對傳統遶境的各個面向，包括交通、整潔、治安等公共服務品質的全面提升。

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