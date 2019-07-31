懷念大溪女兒 鳳飛飛紀念活動開跑

2019-07-31 22:16

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是已故國民天后鳳飛飛的農曆生日（農曆6月29日），大嵙崁文教基金會在大嵙崁故事館舉辦「『好好愛你．好好愛我』鳳飛飛故事特展」開幕儀式，一路展至鳳飛飛的國曆生日8月20日，系列活動涵蓋故事展、電影展、座談會、大溪小旅行等，邀請市民一同懷念大溪女兒、永遠的國民天后。

除了鳳飛飛故事特展，8月3日邀請作家劉克襄帶大家大溪追夢想念飛飛的小旅行體驗，8月10日下午1點、2點45分、4點45分在大溪文化會館（大溪區中央路看台下1號側入場）舉辦3場想念飛飛電影展（播映「秋蓮」、「幸福路上」、「就是溜溜的她」），17日下午3點30分彩虹的夢想念飛飛座談會、5點30分在中央路三角公園集合踩街、晚上6點30分在大溪綜合運動公園舉辦大溪追夢人之夜的紀念音樂會。

桃園市長鄭文燦出席活動表示，鳳飛飛是大溪人，大溪也是她最後落葉歸根之處，在台灣流行音樂史上，鳳飛飛扮演重要角色，她親民的唱腔、琅琅上口的音樂作品，在60、70年代掀起熱潮，撫慰了戰後台灣人的心靈，市府將鳳飛飛視為大溪文化的重要元素，規劃許多紀念活動。

鄭文燦說，文化局先前對鳳飛飛過去生命軌跡做了詳盡的研究，未來將作為設置鳳飛飛紀念館的參考，桃捷公司8月1日起至31日止，限量發行一千套「流水年華」典藏一日套票，活動期間在A9林口站和A10山鼻站區間，分別播放鳳飛飛經典歌曲「流水年華」及「祝你幸福」，帶領乘客一同回味鳳飛飛的美好歌聲。

開幕活動邀請月眉笛鼓團表演「祝你幸福」，接著，至善高中表藝科學生模仿鳳飛飛表演，還有鳳飛飛母校大溪國小學妹、學弟演唱「你家大門」，以及飛越大溪新住民親子合唱團演唱「好好愛我」為活動暖身。

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